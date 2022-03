Drei Busse bringen ukrainische Flüchtlinge nach Rhön-Grabfeld

Angesichts des Leids der Menschen, die dem Krieg in der Ukraine entkommen wollen, hat der Landkreis Rhön-Grabfeld eine Initiative gestartet: Drei Reisebusse sind am Montagvormittag in Richtung Osten aufgebrochen. An der polnisch-ukrainischen Grenze sollen sie insgesamt rund 150 Flüchtende an Bord nehmen und in den Landkreis Rhön-Grabfeld bringen. Darüber informierte Landrat Thomas Habermann (CSU) nach einer Sitzung des Krisenstabs. Mitglieder des BRK-Kreisverbands Rhön-Grabfeld, ein ukrainischer Arzt des Rhön-Klinikums und eine ukrainische Mitarbeiterin des Landratsamts begleiten die Fahrt. An Bord haben sie unter anderem ausreichend Lebensmittel, Babynahrung und Hygieneartikel für die Rückreise nach Deutschland. Auch für Internet- und Mobilfunkanschluss ist gesorgt. Wenn alles gut geht, sollen die Busse in der Nacht zum Mittwoch zurückkehren.

Schullandheime als erste Anlaufstellen

Die geflüchteten Menschen werden dann zunächst in den Schullandheimen des Landkreises in Bischofsheim, Rappershausen und Bad Königshofen untergebracht. Wie viele ukrainische Kriegsflüchtlinge den bayerischen Bezirken und Landkreisen von staatlicher Seite zugewiesen werden, ist aktuell noch unklar. Innenminister Joachim Herrmann will darüber heute Abend (Montag, 19.30 Uhr) in einer Videokonferenz informieren. Landrat Thomas Habermann wird diese Informationen dann seinerseits in einer für Dienstagvormittag geplanten Videokonferenz an die Rhön-Grabfeld Bürgermeisterinnen und Bürgermeister weitergeben.

Landkreis reagiert auf Augenzeugenbericht über Zustände in Grenzregion

Nach eigener Aussage ist Habermann kein Freund von unkoordiniertem Aktionismus. Humanitäre Hilfe, meint er, werde am besten über die großen Hilfsorganisationen koordiniert. Dass der Landkreis Rhön-Grabfeld jetzt selbst aktiv wurde, hat einen Grund: Kreistagsmitglied Christof Herbert (CSU) aus Querbachshof war am vergangenen Donnerstag auf eigene Faust mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze aufgebrochen und hatte die besorgniserregenden und chaotischen Zustände dort geschildert. Vor allem Frauen mit Kindern müsste dringend geholfen werden. Noch bis Sonntagabend wurde dann alles Nötige vorbereitet, so dass die drei Reisebusse heute startklar waren.

Landrat dankt Helfern und Spendern

Thomas Habermann dankt allen Landkreisbewohnern, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren und/oder Geld und Sachgüter spenden. Weil noch weit mehr Menschen aus der Ukraine erwartet werden, ruft er die Gemeinden, aber auch Privatpersonen und Unternehmen dazu auf, freie Quartiere zu melden. Das ist über die Gemeindeverwaltungen und das Landratsamt möglich. Per E-Mail können freie Zimmer, Wohnungen oder Häuser über die Adresse ukrainehilfe@rhoen-grabfeld.de mitgeteilt werden.