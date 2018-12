Drei Brände im Landkreis Kelheim

In Arnhofen bei Abensberg im Landkreis Kelheim ist in der Nacht zum Sonntag eine 1.500 Quadratmeter große Scheune abgebrannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 400.000 Euro. In dem Gebäude waren Maschinen abgestellt, auf dem Dach war eine Solaranlage montiert. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Brand durch Raketen oder Böller?

Auch bei einem Brand in Thaldorf im Landkreis Kelheim ermittelt die Kripo Landshut die Brandursache. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr rückte die Feuerwehr aus, ein landwirtschaftliches leerstehendes Anwesen brannte lichterloh. "Da wird nicht mehr viel zu retten sein", sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Ob der Brand auch durch Raketen oder Böller verursacht wurde, wird jetzt ermittelt.