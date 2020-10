Drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Hof entschärft

Kampfmittelexperten haben in Hof drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Polizei mit. Rund 3.000 Menschen mussten dazu ihre Häuser verlassen, darunter auch 56 Bewohner eines Seniorenheims.

Hofer Freiheitshalle wird zum Ausweichquartier

Der Unterricht an einem Gymnasium und einer Realschule fiel aus, eine Kita und die Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik blieben geschlossen. Einige wenige Bewohner fanden sich in der Hofer Freiheitshalle ein, die zum Ausweichquartiert umfunktioniert wurde. Andere seien zu Freunden und Bekannten gegangen, hieß es aus der Stadt.

Fliegerbomben sind bis zu 75 Kilo schwer

Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, hätten die drei Blindgänger allesamt zwischen 50 und 75 Kilo gewogen und hätten schneller entschärft werden können, als zunächst angenommen. Sie seien allesamt aktiv und damit gefährlich gewesen, so eine Sprengmeisterin zum BR. Zu Beginn war wenig über die Blindgänger bekannt. Auch eine kontrollierte Sprengung konnte nicht ausgeschlossen werden.

Hof ruft den Katastrophenfall aus

Die Arbeiten der Experten des Kampfmittelräumdienstes aus Nürnberg begannen am Morgen um 09:20 Uhr und endeten um 11:40 Uhr. Bis die Anwohner geordnet in ihre Häuser zurückgebracht wurden, gelte der am Mittwochabend ausgerufene Katastrophenfall weiter, so eine Sprecherin der Stadt zum BR.

Neubaugebiet in der Einflugschneise der US-Bomber

Bereits Anfang Oktober und im Juni dieses Jahres waren im Neubaugebiet Rosenbühl alte Fliegerbomben entdeckt und entschärft worden. Das rund 64 Hektar große Neubaugebiet liegt in einer ehemaligen Einflugschneise der Alliierten auf dem Weg zum Hofer Hauptbahnhof.