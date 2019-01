Drei Bewerber für die OB-Wahl in Wertheim

Die achtjährige Wahlperiode des neuen OB beginnt zum 1. Mai. Die OB-Wahl in Wertheim wurde allerdings auf den 3. Februar vorgezogen. Grund sind die Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen sowie die Europawahl im Mai. Für die Oberbürgermeisterwahl in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) treten drei bewerber an.

Die Kandidaten für die OB-Wahl in Wertheim

Der 55-jährige Jurist Wolfgang Stein geht für die CDU ins Rennen. Er ist bereits hauptamtlicher Bürgermeister in Wertheim und vertritt seit Mitte 2018 den dauerhaft erkrankten OB Stefan Mikulicz (66). Dessen achtjährige Amtszeit läuft am 30. April ab.

Als überparteilicher und unabhängiger Bewerber tritt der 30-jährige Markus Herrera Torrez an. Er ist registriertes Mitglied der SPD. Der studierte Geschichts- und Politikwissenschaftler mit Masterabschluss im Studiengang "Geschichte und Öffentlichkeit" arbeitet in der Vorstandsverwaltung der IG Metall in Frankfurt als Referent. Davor war er für zwei Jahre nach Brüssel entsendet, drei Jahre bis 2015 Vorsitzender der Jusos Baden-Württemberg und sieben Jahre bis 2016 Stadtrat in seiner Heimatstadt Lauffen am Neckar.

Der dritte Kandidat ist der unabhängige Bewerber Gerhard Wolf aus Wertheim. Der 46-Jährige arbeitet als Laborglasschleifer.

Wahlzettel bereits verschickt

Die Wahlbenachrichtigungen für die rund 18.800 Wahlberechtigten sind bereits verschickt. Die Bewerber sind auf dem Stimmzettel in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung gesetzt. 2.200 Menschen werden erstmals einen OB wählen, 420 sind Jungwähler im Alter von 16 bis 18 Jahren.