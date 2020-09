Drei bayerische Städte überschreiten Corona-Obergrenze

Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner. In Rosenheim und Landshut gab es bereits vor dem Überschreiten dieser Grenze spezielle Vorschriften.

Landshut: Maskenpflicht an Grundschulen und Kontaktverbote

In Landshut sollen zu den geltenden Corona-Regeln nun auch Grundschüler in den nächsten Tagen während des Unterrichts eine Maske tragen, dies galt bislang nur für weitergehende Schulen.

Des Weiteren bleiben die bereits vergangene Woche beschlossenen schärferen Kontaktverbote in Landshut weiter bestehen. Nachdem vergangene Woche bereits die Warnschwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gerissen wurde, hatte die Stadt unter anderem beschlossen, dass sich im öffentlichen Raum nur noch maximal fünf Menschen aus höchstens zwei Haushalten treffen dürfen.

Keine allgemeinen Beschränkungen in Memmingen

Bei den Infizierten im schwäbischen Memmingen handele es sich ausschließlich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten, teilte die Stadt mit. Darunter seien mehrere Familien, die im Urlaub miteinander in Kontakt standen.

Aus diesem Grund seien keine Einschränkungen für die Allgemeinheit notwendig, erklärte Oberbürgermeister Manfred Schilder in einer Pressemitteilung. Da alle Infizierten in häuslicher Quarantäne seien und keine Kontaktpersonen in Memmingen gehabt hätte, könne auch der Schulbetrieb in Memmingen morgen normal starten. Dies habe die Stadtverwaltung in Rücksprache mit den Schulaufsichtsbehörden und der Regierung von Schwaben entschieden.

Rosenheim: Schulen starten wie geplant

Auch in Rosenheim starten die Schulen morgen wie geplant. Hintergrund ist, teilte ein Sprecher des Landratsamtes Rosenheim auf BR-Anfrage mit, dass 80 Prozent der gemeldeten Neuinfektionen bei Reiserückkehrern festgestellt worden seien. Diese hätten sich umgehend in Quarantäne zu begeben.

Das gesamte Kontaktemanagement würde damit wegfallen. "Morgen sitzen diese Menschen dann ohnehin nicht auf der Schulbank", so der Sprecher. Zudem, so fügte er hinzu, gelte die Maskenpflicht in den ersten zwei Wochen zum Schutz vor Infektionen durch Reiserückkehrer ohnehin auch im Unterricht.