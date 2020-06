Drei Bankautomaten aufgebrochen: Hoher Schaden auch in Mistelgau

Unbekannte haben in Mistelgau (Lkr. Bayreuth) in der Nacht zum Mittwoch (17.06.20) um 00.45 Uhr einen Bankautomaten mit einem Trennschleifer aufgeflext haben. Zwei Stunden später wurde in Ebensfeld (Lkr. Lichtenfels) zwei Geldautomaten aufgesprengt. In Mistelgau erbeuteten die Täter mehrere Tausend Euro, in Ebensfeld gingen die Unbekannten leer aus.

Polizei sucht dunklen Audi

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, werde derzeit noch geprüft, bestätigte ein Sprecher der Polizei Oberfranken dem BR auf Nachfrage. Der Sachschaden belaufe sich in beiden Fällen auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei sucht nun nach einem dunklen Audi, mit dem die Unbekannten nach der Tat in Ebensfeld vermutlich auf die A73 geflüchtet sind.

Zuletzt wurde in Selbitz ein Automat gesprengt

Bereits am 03.06.20 haben Unbekannte in Selbitz und in Issigau (beides Lkr. Hof) einen Bankautomat gesprengt. Auch nach dem Vorfall in Issigau sollen die Täter mit einem dunklen Audi geflüchtet sein.