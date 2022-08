Drei auf einen Streich: Schwanenkindergarten in Altmannshausen

Das Gefieder der drei ungefähr einen Meter großen Schwäne ist noch ganz grau. Etwa drei Monate alt seien die Wasservögel in etwa, meint Birgit Vorndran. Vor rund einem Monat hat die Tierheilpraktikerin die Geschwister aufgenommen. Sie wohnen nun in ihrem Garten.

Ungewöhnliche Schwan-Waisen

In den Jahren zuvor habe sie immer mal wieder Schwanenkinder bei sich gehabt – aber drei auf einmal sei schon sehr ungewöhnlich, sagt sie. Warum die Schwäne ihre Eltern verloren haben, darüber kann Birgitt Vorndran nur spekulieren.

"Ich habe noch suchen lassen nach der Familie. Es hätte ja sein können, dass sie getrennt worden sind. Die drei sind gesund, die waren nicht krank oder so, als sie hier angekommen sind.“ Birgitt Vorndran, Tierheilpraktikerin

Ein Tier habe ihr die Polizei vorbeigebracht. Es sei in Wiesentheid gefunden worden. Zwei weitere Schwäne habe ihr dann noch eine Privatperson gebracht, am selben Tag und vom selben Ort. Von den Eltern fehlt jede Spur und das sei "schon komisch", da sich Schwäne eigentlich sehr gut um ihre Brut kümmern würden.

Hungrige Schwäne

Seitdem gibt es viel für die neue "Schwanenmama" zu tun – vier bis fünf Mal pro Tag wird gefüttert. Am liebsten würden die jungen Schwäne Salat essen, aber das sei auf Dauer ganz schön teuer. Deshalb gibt es einen Mix aus Obst und Gemüse, darunter Karotten, Zucchini, Gurken und Äpfel, in einer großen Schüssel.

Schwäne sind reine Pflanzenfresser, Brot dürfe man ihnen nur sehr selten geben. Das sei ähnlich wie bei Kindern: Einmal Kuchen in der Woche sei o.k., aber nicht jeden Tag und mehrmals. Seitdem die Schwäne vor rund vier Wochen bei der gelernten Tierheilpraktikerin angekommen sind, seien sie richtig gewachsen. Anfangs hätten sie noch problemlos in die kleine Wanne gepasst, in der sie gerne planschen. Jetzt sind die Schwäne bereits so groß, dass sie kaum noch gemeinsam Platz darin haben.

Pflegeleichte Erziehung

Die Schwäne seien eigentlich sehr pflegeleicht und zutraulich, meint Birgit Vorndran. Sie würden eben viel essen und deshalb auch viel ausscheiden, aber das sei kein Problem. Deshalb liegt überall Stroh im Garten aus, damit sich die Hinterlassenschaften problemlos entfernen lassen. Nur auf einen größeren Teich müssen die Schwäne verzichten. Diesen regelmäßig zu reinigen wäre sehr zeitintensiv, sagt die Tierheilpraktikerin, die auch als Grafikdesignerin arbeitet.

In ihrem Haus in Altmannshausen bei Markt Bibart kümmert sich die 46-Jährige auch um weitere Tiere, darunter zum Beispiel Enten und verschiedene Raben. Sie habe sich auf Wasservögel und Rabenarten spezialisiert. Die Tierheime aus der Umgebung bringen ihr regelmäßig Vögel vorbei, so wie die drei Schwäne, die ihre Eltern zu früh verloren haben. Um Tiere mit einer Behinderung kümmere sie sich aber nicht. Ihr sei es wichtig, dass die Vögel ihr Grundstück dann wieder in die Freiheit verlassen können.

Ende des Jahres Abschied nehmen

Noch scheinen sich die Schwäne bei Birgit Vorndran, die auch beim Verein Menschen für Tierrechte Würzburg Mitglied ist, wohl zu fühlen. Sobald sie aber am Zaun auf- und ablaufen und unruhiger werden, sei es Zeit Abschied zu nehmen. Sie rechnet damit, dass das im Dezember passieren wird.

Auch wenn ihr der Abschied dann schwerfallen wird, hat sie schon einen See in der näheren Umgebung für die Drei ausgesucht. Prinzipiell freue sie sich, wenn die Schwäne wieder ausgewildert werden, das erfülle sie auch ein bisschen mit Stolz. Einen Namen haben die Schwäne noch nicht, denn welches Geschlecht sie haben, lässt sich aktuell noch nicht feststellen. Erst mit drei Jahren erreicht ein Schwan seine Geschlechtsreife. Auch davonfliegen können sie nicht ohne Weiteres – dazu brauchen sie nämlich eine gewisse Anlaufstrecke, die es in dem kleinen Garten von Birgit Vorndran nicht gibt.