Dreharbeiten: "Sisi" und Franz heiraten im Dinkelsbühler Münster

Die Filme um die Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn – auch bekannt als Sissi – hat schon viele Generationen vor dem Fernseher in den Bann gezogen. Nun produziert der Streaming-Anbieter Netflix die Serie "The Empress", in der genau dieser Stoff wieder zur Aufführung kommt. Sechs Teile soll sie haben und um das Jahr 1850 spielen.

Großer Aufwand für sechsteilige Sisi-Serie

"Wir fühlen uns geehrt, dass unser Münster für die Dreharbeiten eines so großen Filmsets ausgewählt wurde", sagte Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage. Es sei beeindruckend, wie viel Aufwand für nur eine Szene in der Filmwelt betrieben werde. Gerne stelle die Stadt das Münster für ein solches Projekt zur Verfügung, so Hammer weiter.

Hochzeit im Dinkelsbühler Münster

In der Kirche wird die Hochzeit des österreichischen Kaiserpaars "Sisi" und Franz-Joseph nachgedreht. Das zeige einmal mehr, dass Dinkelsbühl die "schönste Altstadt Deutschlands" sei - auch als Filmkulisse, sagte Hammer. Schon oft wurde das Schicksal der ehemaligen Kaiserin von Österreich-Ungarn verfilmt, so etwa in der bekannten Trilogie aus den 1950er-Jahren mit Romy Schneider in der Hauptrolle.

Filmaufnahmen in Mittel- und Oberfranken

Doch nicht nur in Dinkelsbühl lässt Netflix drehen. Auch Bamberg und Bayreuth wird über die Bildschirme flimmern. In Bamberg gab es Filmaufnahmen auf dem Domplatz, in der Alten Hofhaltung, in der Juden- und der Hallstadter Straße.

"Sisi"-Dreh mit 3.000 Komparsen

Im Vorfeld der Dreharbeiten wurden rund 3.000 Komparsen aus Franken gesucht. Wer also Lust hatte in historischen Kostümen und Frisuren vor der Kamera zu stehen, konnte sich bewerben. Besonders große Chance hatten Komparsen mit langen Haaren, Backen- und Kaiserbärten, damit die Adelige, Hofdamen, Leibwächter, Bürger, Handwerker und Stadtoberhäupter besonders realitätsnah aussehen.

Verkehrseinschränkungen wegen Dreharbeiten zu "Sisi"-Serie

Überall stehen in der Dinkelsbühler Innenstadt große Lkw mit Fernsehtechnik, Kostüm und zur Verpflegung der zahlreichen Mitarbeiter vor Ort. Wegen der Dreharbeiten kommt es daher auch zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Der Leder- und Weinmarkt, sowie die Dr. Martin-Luther-Straße, die Segringer Straße und der Parkplatz an der Larrieder Straße sind in diesen Tagen teilweise oder komplett gesperrt.

Die Serie "The Empress" soll 2022 bei Netflix starten mit der Mannheimer Schauspielerin Devrim Lingnau als Sisi und dem in München beheimateten Philip Froissant als Franz-Joseph.