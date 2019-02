"Und Action" - Dreharbeiten für "Passau Krimi" starten

Am Montag beginnen die Dreharbeiten für den "Passau-Krimi", der in der ARD zu sehen sein wird. Drehorte sind vor allem die Altstadt, die Innpromenade, das Kloster Mariahilf und die Veste Oberhaus. An einzelnen Drehtagen kann es zu eingeschränkten Parkmöglichkeiten kommen, teilte die Stadt mit. Mancherorts müsse auch der Durchgangsverkehr "in kurzen Intervallen" gesperrt werden. Zufahrten zu Anwesen sind nicht betroffen.

Berliner Ex-Polizistin trifft auf dubiosen österreichischen Privatdetektiv

Die Dreharbeiten in Passau dauern voraussichtlich bis 2. März. Es geht um eine Berliner Ex-Polizistin, die mit ihrer Tochter in Passau - im Zeugenschutzprogramm - ein neues Leben beginnen will. In einer prekären Situation trifft sie auf einen dubiosen österreichischen Privatdetektiv.

Die Hauptrollen spielen Marie Leuenberger, die u. a. durch Rollen im "Tatort" und "Polizeiruf 110" schon viel Krimierfahrung hat und der Österreicher Michael Ostrowski, der u. a. in Eberhofer-Krimis ("Dampfnudelblues", "Sauerkrautkoma") und in den Serien "SOKO Kitzbühel", "Kommissar Rex", "SOKO Kitzbühel" und "Vier Frauen und ein Todesfall" zu sehen war. Auch Bettina Mittendorfer ("Eine ganz heiße Nummer"/2011) wird mit von der Partie sein. Die in Bad Griesbach geborene Schauspielerin lebte eine Zeit lang in Passau.

Titel und Sendezeit stehen noch nicht fest

Passau sei die ideale Kulisse für einen ARD-Krimi, so BR-Redakteurin Stephanie Heckner. Die Dreiflüssestadt sei mit ihrem südländisch anmutenden Flair, ihrer studentischen Prägung und ihrer beeindruckenden Historie visuell und erzählerisch ganz sicher ein lohnender Schauplatz, so Heckner. Titel und Sendezeit des Fernsehfilms stehen noch nicht fest.