Dreharbeiten für BR-Produktion "1806: Die Nürnberg-Saga" starten

In drei Folgen à 45 Minuten erzählt "1806: Die Nürnberg-Saga" aus fränkischer Perspektive, wie es dazu kam, dass Nürnberg bayerisch wurde – vom Niedergang und Ende der freien Reichsstadt, über die harten Jahre des politischen Umbruchs bis hin zum atemberaubenden Wiederaufstieg Nürnbergs zum industriellen Zentrum Bayerns.

"Das Jahr 1806 hat im BR Fernsehen schon oft eine Rolle gespielt, meist unter der Überschrift 'Königreich Bayern'. Diesmal schauen wir durch die Nürnberger Brille auf diese spannende Zeit." BR Franken-Leiter Tassilo Forchheimer

Eine Zeitreise in die Nürnberger Geschichte

In dem Dreiteiler begibt sich die aus Franken stammende BAYERN 3-Moderatorin Kadda Gehret auf eine historische Spurensuche. Die führt sie vom Hier und Heute mithilfe beeindruckender historischer Spielszenen immer wieder in die Vergangenheit Nürnbergs. Dabei zeigt sich, wie sehr die Nürnberger Geschichte bis heute nachwirkt. Warum zum Beispiel viele Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs sich noch immer schwer tun mit den bayerischen Rauten auf der Nürnberger Burg – und lieber die rot-weiße Fahne wehen sehen.

Von Franken, Napoleon und den Bayern

Los geht die Zeitreise in den letzten Jahren der freien Reichstadt, in denen die Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs fast verzweifelt versuchten, durch Reformen nach innen und Diplomatie nach außen, den Niedergang und das Ende ihrer Heimat als eigenständiges Gemeinwesen abzuwenden. Vergeblich. Napoleon selbst hatte anders entschieden. Stattdessen traten die Bayern auf den Plan und änderten binnen kürzester Zeit fast alles in der Reichstadt. Das alles ohne die Nürnberger zu fragen oder auch nur zu erklären, warum sie all das taten – darunter auch durchaus Sinnvolles, was in der kollektiven Erinnerung der Franken allerdings kaum haften blieb. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Durch den Niedergang taten sich neue Chancen auf und die Nürnberger wussten diese nach Kräften zu nutzen.

Franken, die Geschichte sind und Geschichten erzählen

Patrizier, Großkaufleute, Unternehmer, aber auch einfache Handwerker und Arbeiter haben diese Zeit gestaltet, die den Alltag in Nürnberg einschneidend verändert hat. Ihre persönlichen Erlebnisse erzählen zugleich auch vom Schicksal der Stadt. Gemeinsam mit Kadda Gehret sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Dokureihe erleben, was damals genau geschah. Die Radiomoderatorin trifft dabei auch Menschen im Heute, die sich mit der Geschichte Nürnbergs auseinander gesetzt haben. Sie bringen den Zuschauern näher, wie die Menschen vor 200 Jahren empfunden haben und warum sich deren Erleben bis heute in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Stadt eingebrannt hat.

Ausstrahlung im diesjährigen Weihnachtsprogramm

Produziert wird der Dreiteiler von Loopfilm für das BR Fernsehen. Das Drehbuch schrieben Oliver Halmburger und Christian Lappe. Die Idee für diesen Dreiteiler stammt vom Nürnberger BR-Studioleiter Tassilo Forchheimer, der auch die Leitung über die Produktion übernommen hat. Ziel ist es laut Forchheimer, die Zuschauerinnen und Zuschauer in die damalige Zeit zurückzuversetzen.

"Es wird nicht nur eine Doku, die im Hier und Jetzt spielt. Wir werden auch viele historische Spielszenen einbauen, sodass die Zuschauer sich wirklich in diese Zeit hineinversetzen und nacherleben können, wie es den Menschen damals erging." BR Franken-Leiter Tassilo Forchheimer

Herausfordernd seien auch die Dreharbeiten während Corona. Ein so aufwändiges Filmprojekt an Originalschauplätzen und mit historischen Kostümen während einer Pandemie zu realisieren, bedeute einen großen Mehraufwand. Die Dreharbeiten für die Produktion sind bis Anfang Oktober angedacht, die Ausstrahlung im BR Fernsehen ist im Weihnachtsprogramm 2021 geplant.