Dreh-Start für neuen Franken-Tatort

Regie führt der Tatort-erfahrene Max Färberböck, der auch zusammen mit Catharina Schuchmann das Drehbuch geschrieben hat. In dem neuen Franken-Tatort wird die erfolgreiche Geschäftsfrau Babs Sprenger, gespielt von Doris Schretzmayer, ermordet. Babs war in verschiedenen Foren zur Partnerschaftssuche aktiv und stirbt an ihrem Geburtstag durch zwei Stiche ins Herz. Die Tatwaffe, ein Sushi-Messer, findet sich sauber gereinigt in der Spülmaschine. Ansonsten weist die Wohnung keinerlei Spuren auf.

Ausstrahlung im kommenden Jahr

Als die Ermittler (Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs) Babs‘ Kollegin Theresa Hein (Anja Schneider), die mit ihr zusammen Geburtstag gefeiert hatte, zu der Tat befragen, gesteht diese sofort. Doch auf die Frage nach dem Motiv schweigt sie eisern. Was hat Theresa zu verbergen? Die Frage beantwortet der Franken-Tatort dann bei seiner Ausstrahlung im kommenden Jahr im Ersten.

Sechste Tatort-Folge aus Franken

Nach "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" (2015), "Das Recht, sich zu sorgen" (2016), "Am Ende geht man nackt" (2017), "Ich töte niemand" (2018) und "Ein Tag wie jeder andere" (2019) ist "Die Nacht gehört dir" (AT) der sechste Tatort aus Franken des Bayerischen Rundfunks für Das Erste.