06.07.2020, 07:22 Uhr

"Draußenschule": Ein Unterrichtskonzept für die Corona-Zeit?

In Erlangen verbringen die Schüler der Pestalozzischule regelmäßig einen Schultag im Freien. So können sie auch in Corona-Zeiten an gemeinsamen Projekten arbeiten. Das Konzept kommt aus Skandinavien und ist in Deutschland noch wenig verbreitet.