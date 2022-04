"Draußenklasse": Neugierde wecken außerhalb des Klassenzimmers

Morgens, 8.30 Uhr an der Pestalozzi Mittelschule in Regensburg. Die fünfte Klasse von Lehrerin Gabriele Meyer-Schübl hat sich im Pausenhof zu einem Kreis aufgestellt. Gleich brechen die Fünftklässler auf - doch nicht zu einem Wandertag. Die Klasse verlässt das Schulhaus zweimal pro Woche und verlegt den Unterricht einfach nach draußen - etwa ins Museum für einen Kunstunterrichtstag oder in den Wald für den Naturkundeunterricht.

Spaß - eingebettet in den Unterricht

Heute geht es für die Kinder auf den Bauspielplatz im Regensburger Süden. Dort auf dem Gelände der Initiative "Regensburger Eltern" kann nach Herzenslust gehämmert, geschraubt und gebastelt werden. Doch nicht wild drauflos, sondern alles auch eingebettet in den Unterricht. Die Klasse nimmt gerade das antike Ägypten durch. Hier auf dem Bauspielplatz wird deshalb eine Pyramide samt Grabkammer gebaut, insgesamt knapp drei Meter hoch.

Dafür nutzen die Schülerinnen und Schüler auch Techniken der alten Ägypter: Um die Pyramide auf die Grabkammer zu setzen, muss sie bewegt werden. Das geschieht mit runden Holzpfählen, die die Klasse unter die Pyramide schiebt, um sie leichter rollen zu können. Auch der Geometrieunterricht wird integriert, wenn es ums Winkelmessen und die dreieckigen Flächen der Pyramide geht.

Neugier und Lust aufs Lernen

Klar geht es manchmal auch drunter und drüber, wenn eine ganze fünfte Klasse auf dem Spielplatz unterwegs ist. Doch Lehrerin und Betreuer haben die Schülerinnen und Schüler auch schnell wieder im Griff. "Ich erhoffe mir davon mehr Neugier und Lust aufs Lernen. Und ich bemerke bei vielen Kindern, dass sie achtsamer und aufmerksamer sind", sagt Gabriele Meyer-Schübl über das Konzept. Tatsächlich stelle die Schule fest, dass die Kinder der Klasse im normalen Unterricht eine längere Konzentrationsspanne hätten, sagt Schulleiterin Karin Alkofer.

Auch das Selbstvertrauen wächst, wenn die Kinder selber etwas schaffen, wie zum Beispiel die Pyramide: Mit vereinten Kräften wird die Pyramide von den Kindern auf die Grabkammer gewuchtet. Oben drauf setzten die Kinder noch eine golden glänzende Spitze - genau, wie es ursprünglich auch bei den ägyptischen Pyramiden einmal der Fall war. Als das Werk vollendet ist, ist der Jubel groß.

Stolz auf das Ergebnis

Erfolgserlebnisse wie hier waren für viele der Mittelschüler im Unterricht bisher selten. In der Grundschule habe sie meistens Fünfer bekommen, erzählt ein Mädchen. "Jetzt hab ich auch Zweier", sagt sie stolz.

Genauso stolz sind die Kinder am Ende auf ihre Pyramide. Drei Tage hätten sie insgesamt daran gearbeitet, sagt ein Bub. Aber: "Die Ägypter haben auch ganz lange gebraucht", ergänzt er. "Ich bin stolz auf meine Klasse." Es habe Spaß gemacht und die ganze Arbeit habe sich auch gelohnt, sagt ein anderer. "Ich fühl mich richtig gut." "Ich hätte nie gedacht, dass wir sowas bauen können", ergänzt eine Klassenkameradin.