Drangeblieben: Afghanische Ortskräfte ein Jahr in Oberbayern

Im August 2021 übernahmen die Taliban wieder die Macht in Afghanistan. Viele Menschen versuchten verzweifelt, das Land zu verlassen. Schreckliche Szenen spielten sich am Kabuler Flughafen ab. Firoz Rasuli und seine Familie waren auch dort. Für sie war es unmöglich, einen Platz in einem der Evakuierungsflieger zu bekommen - obwohl er als sogenannte afghanische Ortskraft gilt. Im Gedränge am Flughafen verlor er sogar sein jüngstes Kind. Zum Glück fanden sie es wieder.

Für ihn und seine Frau und die drei Kinder ging es dann an die Grenze zu Pakistan: "Die Taliban akzeptieren unsere Pässe nicht. Sie haben uns geschlagen - auch meine Frau. Am Abend öffneten sie dann die Grenze. Im Gedränge haben wir unsere Kinder verloren. Zum Glück fanden wir sie wieder. Wir hatten die Grenze geschafft." Über Pakistan gelang ihnen dann die Einreise nach Deutschland. Seit einem Jahr lebt er nun mit seiner Familie in Bayern. Die Herausforderungen sind groß.

Neues Leben aufbauen

Seit Abzug der NATO-Truppen im Mai 2021 sind laut bayerischem Innenministerium insgesamt rund 19.000 Ortskräfte inklusive ihrer Familien nach Deutschland gekommen. Zudem kamen weitere knapp 9.000 besonders gefährdete Afghanen, dazu gehören beispielsweise Medienschaffende und Menschenrechtler. Wie das bayerische Innenministerium mitteilt, sind in Bayern mittlerweile rund 4.600 ehemalige Ortskräfte und besonders gefährdete Menschen angekommen. In Deutschland werden sie nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt.

Nach dem Wohnheim fand Familie Rasuli eine Wohnung

Über die Verteilung innerhalb Bayerns kamen Firoz Rasuli und seine Familie nach Oberbayern. Zunächst lebte die Familie in einem Übergangsheim in Eichstätt. Mittlerweile haben sie eine eigene Wohnung in Ingolstadt gefunden. Ein absoluter Glücksfall: Denn in Oberbayern leben laut Auskunft der Regierung von Oberbayern die allermeisten nach wie vor in Gemeinschaftsunterkünften. Der Wohnungsmarkt sei sehr angespannt, teilt die Bezirksregierung mit.

Die älteren beiden Kinder von Firoz Rasuli und seiner Frau gehen zur Schule. Das jüngste wird ab Herbst den Kindergarten besuchen. Firoz Rasuli und seine Frau lernen Deutsch. Die Kinder tun sich mit der Sprache leichter, aber auch für sie ist es schwer, in einem fremden Land heimisch zu werden: "Für meine Kinder war es ein bisschen schwierig. Sie gingen zuerst in Eichstätt zur Schule. Und haben da Freunde gefunden. Dann sind wir nach Ingolstadt gezogen und jetzt müssen sie hier Freunde finden. Das ist nicht ganz leicht." Aber er unterstütze sie, wo er nur könne, bei den Hausaufgaben, beim Verstehen der deutschen Gesellschaft.

Firoz Rasuli will unbedingt eine Arbeit finden und finanziell bald auf eigenen Beinen stehen. Vieles ist sehr schwer, dennoch ist er froh, in Deutschland in Sicherheit zu sein. "Meine Kinder können hier in Sicherheit aufwachsen. Das ist das Allerwichtigste", meint der 40-jährige Familienvater. Den Optimismus verliert er nicht. Sorge bereitet ihm allerdings die aktuelle Lage in seinem Heimatland.