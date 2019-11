19.11.2019, 12:07 Uhr

Dramatische Zustände in Flüchtlingslager – Rotes Kreuz hilft

Mit 35 Tonnen Hilfsgütern will das Bayerische Rote Kreuz den Menschen in einem Flüchtlingslager in Bosnien-Herzegowina helfen. Dort hat sich die Lage dramatisch verschlechtert. Von Rosenheim aus startete ein Konvoi mit Feldbetten, Jacken und Decken.