28.07.2019, 17:21 Uhr

Dramatische Suchaktion: Taucher im Walchensee vermisst

Nach einem Tauchgang bis in 120 Metern Tiefe im Walchensee in den bayerischen Voralpen wird ein 52-Jähriger vermisst. Seine Gruppe habe ihn beim Auftauchen aus den Augen verloren, so die Polizei. Die Suchaktion musste zunächst unterbrochen werden.