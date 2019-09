Dramatische Rettungsaktion: Wanderin aus 50 Metern abgestürzt

Die ältere Frau ist nach Angaben der Bergwacht schwer verletzt. Sie war auf dem Hammerstielsteig nahe der Kugelmühle unterwegs, als sie an der Hammerstiel-Wand rund 50 Meter über einen Steilhang in die Tiefe stürzte. Ein Begleiter setzte einen Notruf ab.

Bergretter seilen sich ab

Die Bergwacht musste die genaue Einsatzstelle im steilen Waldgelände nordöstlich der Almbachklamm erst suchen, um zur Verletzten zu gelangen. Sie seilten sich zur Unfallstelle ab und versorgten die Frau medizinisch, wobei auch ein Notfallsanitäter mit im Einsatz war.

Die Frau wurde aus dem Wald auf eine Lichtung getragen, damit sie der zu Hilfe gerufene Salzburger Rettungshubschrauber "Christophorus 6" am Bergetau aufnehmen kann. Die Schwerverletzte wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.

Erst letztes Wochenende waren in den Berchtesgadener Alpen zwei Bergsteiger zu Tode gekommen. Bei einer Bergtour zur Gotzenalm rutschte ein 83-Jähriger aus und fiel 70 Meter in die Tiefe. Ein 51-Jähriger verunglückte am Watzmann. Für beide Männer kam jede Hilfe zu spät.