Dramatische Rettung am Main – Schwimmer von Kraftwerk angesaugt

Am späten Samstagnachmittag erreichte die Integrierte Leitstelle in Würzburg ein Notruf. Darin hieß es, dass sich zwei Personen im Bereich des Kraftwerkes an der Alten Mainbrücke im Wasser in Not befinden.

Mit einer Stange vor dem Kraftwerk gerettet

Als die Rettungskräfte an der Alten Mainbrücke eintrafen, hatten mehrere Mitarbeiter einer angrenzenden Gaststätte die beiden Personen bereits aus dem Wasser gerettet. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die zwei Schwimmer nur noch mit Mühe an einem Mühlenrad festhalten können. Sonst wären sie durch die Strömung in den Wassereinlass des Kraftwerkes gezogen worden. Mit einer Rettungsstange konnten die Helfer beide Personen sichern und an Land ziehen.

Warnung vor Wehr- und Schleusenanlagen

Die Integrierte Leitstelle weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass das Baden und Schwimmen im Bereich von Brücken, Wehr- und Schleusenanlagen, sowie Kraftwerksanlagen lebensgefährlich ist.

Vor allem aufgrund der dort vorherrschenden Strömungen und Sogwirkungen, deshalb besteht ein Badeverbot 100 Meter oberhalb bis 100 Meter unterhalb dieser Bauwerke, so die Rettungsleitstelle. Insbesondere an der Alten Mainbrücke bestünden viele Gefahrenpunkte, die Schwimmer sehr leicht das Leben kosten können.

Nach der Rettung die Anzeige

Die unüberlegte und leichtsinnige Aktion wurde von der Polizei zur Anzeige gebracht. Im Einsatz waren neben den 20 Einsatzkräften der Feuerwehr auch etwa 35 Einsatzkräfte von Wasserrettung und Rettungsdienst, sowie Kräfte der Würzburger Polizei.