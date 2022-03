Drachenlord-Urteil: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Noch kann der fränkische Youtuber Rainer Winkler alias Drachenlord nicht aufatmen. Denn die Staatsanwaltschaft hat heute Revision gegen das am Mittwoch am Landgericht Nürnberg in zweiter Instanz gefällte Urteil eingelegt, wie sie mitteilt. Nun muss einer der beiden in Nürnberg angesiedelten Senate des Bayerischen Obersten Landesgerichtes entscheiden.

Am Mittwochabend war Winkler vom Landgericht Nürnberg-Fürth in einem Berufungsprozess wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldauflage von 2.500 Euro verurteilt worden. In zwei weiteren Fällen der Körperverletzung wurde er freigesprochen. Ins Gefängnis müsste er dem Urteil nach nicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Abschlussplädoyer allerdings eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung gefordert – und hält weiterhin daran fest. Ein Grund für die Staatsanwaltschaft ist, dass Winkler schon vorbestraft gewesen sei und während der Bewährungszeit weitere Straftaten begangen habe, sagte sie im Plädoyer.

Hintergrund: Drachenlord griff Hater an

Hintergrund des Prozesses ist der Angriff des 32-Jährigen auf zwei sogenannte Hater. Diese pilgerten seit Jahren in Scharen aus ganz Deutschland ins kleine Dorf Altschauerberg bei Emskirchen. Sie standen vor Winklers Haus, beleidigten ihn, bewarfen seine Fassade mit Eiern und Farbe, zündeten Böller und nervten nicht nur den Drachenlord, sondern das ganze Dorf.

Mann mit Taschenlampe angegriffen

Bei einer dieser Auseinandersetzungen soll Winkler einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen haben. Außerdem soll der Youtuber auf eine weitere Person einen Pflasterstein geworfen und das Opfer so am Unterarm verletzt haben. In einem ersten Verfahren wurde Winkler zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Gegen diese Strafe legten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Richter verurteilte Winkler zu Bewährungsstrafe

Die Konfrontation mit den Hatern, die im Anschluss zu den zunächst angeklagten Körperverletzungen führten, sei ganz bewusst von diesen herbeigeführt worden, urteilte am Mittwochabend der Richter am Landgericht Nürnberg-Fürth. Die Entscheidung, Winkler zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen, begründete er damit, dass man in der Justiz diese Art der Nachstellung nicht kenne. "Das Zitat der Geister, die hier gerufen wurden, ist mir im Gedächtnis geblieben", so der Richter bei der Urteilsverkündung.

Hater reisten aus ganz Deutschland zum Prozess an

Der Gerichtsprozess am Mittwoch erregte großes Aufsehen. Bereits eine Stunde vor Verhandlungsbeginn warteten zahlreiche Hater vor dem Landgericht in Nürnberg. Diese waren in den frühen Morgenstunden aus ganz Deutschland angereist. Während des Prozesses blieben sie vor dem Landgericht und warteten in teilweise ausgelassener Stimmung auf das Urteil. Auch beim Urteil am späteren Abend befanden sich noch Hater vor dem Gerichtsgebäude.