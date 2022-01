"Drachenlord"-Umzug verzögert sich: Keine Ruhe in Altschauerberg

Der Umzug des unter dem Pseudonym bekannt gewordenen YouTubers "Drachenlord" verzögert sich. Das teilte Siegfried Archut, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Es habe noch keine passende Unterkunft für Rainer Winkler, wie der YouTuber mit bürgerlichem Namen heißt, gefunden werden können. Daher werde der 32-Jährige das Grundstück in Altschauerberg noch nicht verlassen, so der Dienststellenleiter weiter.

"Hater" pilgern zur "Drachenschanze" in Altschauerberg

Am Mittwoch wie auch in den Tagen zuvor sei es wieder vermehrt zu Besuchen von sogenannten "Hatern" vor dem Haus, in dem Winkler in Altschauerberg wohnt, gekommen. Das werde sicherlich auch noch das gesamte Wochenende so weitergehen, aber die Beamten seien darauf vorbereitet, sagt Archut.

Hintergrund für den Wirbel und die vermehrten Besuche von Gegnern des YouTubers in den vergangenen Tagen war die Ankündigung von Winkler noch während des gegen ihn laufenden Prozesses das 42-Seelen-Dorf zu verlassen. Noch im Gerichtssaal sei das Datum vom 5. Januar 2022 genannt worden und daher gebe es derzeit Aufruhr.

Gemeinde Emskirchen äußert sich nicht zu Verkauf

Für eine Stellungnahme zu dem vermeintlichen Räumungstermin war die Erste Bürgermeisterin von Emskirchen, Sandra Winkelspecht (CSU), in den vergangenen zwei Tagen weder telefonisch noch schriftlich zu erreichen. Laut Aussage von Anwohnern soll die Gemeinde das Grundstück von Winkler jedoch bereits erworben haben.

Sieben Anklagen gegen den "Drachenlord"

Im Oktober vergangenen Jahres stand Winkler unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Er soll einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen haben. Bei einer anderen Auseinandersetzung soll der 32-Jährige einen Pflasterstein geworfen und das Opfer am Unterarm verletzt haben. Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch hatte Winkler zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Berufung: "Drachenlord" im März wieder vor Gericht

Nach der Staatsanwaltschaft hatte auch die Verteidigung dagegen Berufung eingelegt. Der YouTuber "Drachenlord" wird sich im Frühjahr also erneut vor Gericht verantworten müssen. Die Berufungsverhandlung gegen den 32-Jährigen wird am 23. März vor dem Landgericht in Nürnberg beginnen.