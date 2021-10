Drachenlord-Prozess: Geständnis und großes Interesse

Am Landgericht Nürnberg-Fürth hat der Prozess gegen den als YouTuber bekannten "Drachenlord" Rainer Winkler begonnen. Der 32-Jährige soll einen Mann mit einer Taschenlampe geschlagen haben. Rund 60 seiner "Hater" hatten sich seit etwa sieben Uhr morgens vor dem Justizgebäude versammelt, um den Prozess zu verfolgen. Das Amtsgericht in Neustadt an der Aisch hatte das Verfahren aus Sicherheitsgründen nach Nürnberg verlegt, dementsprechend wurde der Prozessauftakt von einem großen Polizeiaufgebot und strengen Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

"Drachenlord" gesteht Angriff und will wegziehen

Neben zahlreichen Medienvertretern waren pandemiebedingt nur zwölf Zuhörer zugelassen. Zum Prozessauftakt räumte Winkler die Vorwürfe in einer durch seinen Verteidiger verlesenen Erklärung weitgehend ein. Außerdem habe er sein Haus inzwischen "schweren Herzens" verkauft und beabsichtige, aus Altschauerberg wegzuziehen. Er kündigte darüber hinaus an, seine Internetaktivitäten so zu verändern, dass sie nicht mehr so viele "Hater" auf den Plan rufen.

Schlag mit der Taschenlampe auf "Hater"

Winkler muss sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht verantworten. So soll er etwa einen Backstein auf einen seiner "Hater" geworfen und einen anderen mit dem Schlag durch eine Taschenlampe verletzt haben. Angerückte Polizisten soll er mit wüsten Beschimpfungen beleidigt haben. Das Urteil könnte am 28. Oktober verkündet werden.

Drachenlord seit Jahren im Internet aktiv

Seit Jahren stellt Rainer Winkler unter dem Pseudonym "Drachenlord" Videos und Live-Streams ins Internet, mit denen er zahlreiche Leute – die sogenannten Hater – gegen sich aufbringt. 2014 hatte er seine Adresse in Altschauerberg, einem Ortsteil von Emskirchen, veröffentlicht. Seitdem kommen immer wieder "Hater" zu seinem Haus und es kommt zu verbalen und handgreiflichen Auseinandersetzungen.