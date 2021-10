Haftstrafe: Drachenlord findet Urteil "ungerecht"

"Es ist sehr frustrierend, wenn man nicht weiß, wie man sich verteidigen soll", sagt ein deutlich geknickter Drachenlord in einem Video auf Youtube und ergänzt: "Ich darf nicht zuschlagen!" Doch genau das hat der als Drachenlord bekannte Youtuber Rainer Winkler aus dem mittelfränkischen Dorf Altschauerberg gemacht, urteilte das Amtsgericht Neustadt an der Aisch am vergangenen Donnerstag.

Drachenlord will Gerüchten entgegensteuern

Winkler war unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung angeklagt. Er hat einen Mann bei einer Auseinandersetzung mit einer Taschenlampe geschlagen und auf einen anderen einen Backstein geworfen, ist sich das Gericht sicher. Für sein Statement-Video nach dem Urteil erhält Winker mehr als 11.000 erhobene Daumen, 6.000 nach unten. Seine Stellungnahme auf dem Kanal wurde bereits mehr als 260.000 Mal aufgerufen. Er wolle zunächst einmal kursierende Gerüchte entschärfen, die ihm einen Nervenzusammenbruch unterstellten.

Winkler stehe unter psychischem Druck

Das Urteil habe ihn nicht wirklich überrascht, mit einer Haftstrafe habe er sogar gerechnet. Dennoch sei das Urteil auch deswegen, weil er seit Jahren von Menschen online und offline angefeindet wird. So stehe er unter psychischem Druck, werde verbal und körperlich angegriffen und sei nun doch der Schuldige.

Er müsste ständig die Polizei rufen, um randalierende Menschen vor seinem Haus zu melden. Das Haus in Altschauerberg, in dem Winkler wohnt, wird im Internet als Drachenschanze bezeichnet. Doch Winkler ärgert sich nicht nur über das Urteil, sondern auch über die Justiz, die seine Videos offenbar nicht kenne.

Hater attackieren Winkler – Drachenlord wehrt sich

Von der Staatsanwaltschaft als "Bewährungsversager" bezeichnet worden zu sein, empfinde er als beleidigend. Vorherige Strafen wie gemeinnützige Arbeit hätte er nach einer anderen Verurteilung nicht vollziehen können, weil ihn niemand dafür anstellen wollte. Die 50 Sozialstunden konnte er somit nicht ableisten.

Dennoch räumt der 32-Jährige auch ein, dass die Vorfälle rund um sein Haus nicht in Ordnung waren und verteidigt sich im nächsten Moment mit dem Satz: "Ich habe keine Möglichkeit, mich anders zu wehren" und meint damit den Umgang mit den sogenannten Hatern. Das sind meist junge Männer, die aus ganz Deutschland nach Altschauerberg reisen, um Winkler vor Ort auf verschiedene Art und Weise zu belästigen und teils auch körperlich attackieren.

Drachenlord will wegziehen und Internetaktivitäten ändern

Weil Winkler vom Amtsgericht nun zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, stellt sich für den Mittelfranken die Frage, wie es denn nun weitergehen könne. Einsperren lassen wolle er sich nicht. Doch, so konstatiert er, habe er sein Haus mittlerweile verkauft und wolle wegziehen.

Seit Jahren kommt es vor diesem Haus immer wieder zu Krawallen und lautstarken Auseinandersetzungen. Die 42 Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils leiden sehr darunter. Zudem will Winkler seine Internetaktivitäten so verändern, dass sie nicht mehr so viele "Hater" auf den Plan rufen.

"Hater" stehen auch nach Verurteilung vor dem Haus

Doch diese lassen sich offenbar davon nicht abhalten. So veröffentlichte Winkler am gestrigen Sonntag ein Video von seinem Grundstück. Zu sehen sind neun junge Männer, die vor seinem Haus stehen und offenbar auf eine Reaktion des "Drachen" warten. Es scheint, als würde sich das Problem mit der Ankündigung Winklers vorerst nicht erledigen.

