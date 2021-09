vor 27 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

"Drachenburg"-Eigentümer zu Haftstrafe verurteilt

Nach der Räumung des maroden Wohnblocks "Drachenburg" in Landshut sind die Eigentümer verurteilt worden. Das Landgericht Landshut verhängte eine Haftstrafe ohne Bewährung wegen Insolvenzverschleppung. Die Verteidigung will in Revision gehen.