Drachenboot-Taufe am Wöhrder See in Nürnberg

Das Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen hat am Samstag am Wöhrder See in Nürnberg mit großem Aufwand eine Drachenboottaufe gefeiert. Das traditionelle chinesische Holzboot für 20 Personen trägt am Bug einen geschnitzten Drachenkopf. Der Verein Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität hat sich der Verbreitung chinesischer Kultur verschrieben. Zur Taufe eines Drachenboots werden den Augen auf dem Drachenkopf Pupillen aufgemalt. Im chinesischen Volksglauben erwacht der Drache damit zum Leben und beschützt künftig das Gewässer. Das Drachenboot trägt den Namen "SUNny".

Drachentanz und chinesische Klänge zur Bootstaufe

Nürnberger Schüler führten anlässlich der Bootstaufe am Seeufer einen chinesischen Drachentanz auf. Sie trugen auf Holzstöcken einen riesigen Papierdrachen. Das sieht dann so aus, als ob der Drache tanzen würde. Der Tanz wurde von chinesischer Musik begleitet. Als Höhepunkt der Veranstaltung durften Gäste nach der Bootstaufe mit dem Drachenboot über den Wöhrder See rudern. Ein Trommler schlug dazu den Takt für die Paddler.

Auf dem Rothsee ebenfalls ein Drachenboot unterwegs

Am Samstag war auch das Drachenboot "Rothseedrache" vor Ort. Es gehört der LBV-Umweltstation am Rothsee. Wie das Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen mitteilte, wird die Energie- und Umweltstation am Wöhrder See das neue Drachenboot künftig für die Arbeit am Wasser einsetzen. Laut Konfuzius-Institut wachen die beiden Drachenboote an ihren Seen über den Gewässerschutz.