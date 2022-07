Drachenboot-Rennen auf Main-Donau-Kanal für guten Zweck

Bereits zum fünften Mal hat am Sonntag (10.07.2022) das Drachenbootrennen der drei Erlanger Rotary-Clubs stattgefunden. Treffpunkt und Einstieg in die Drachenboote war auf dem Gelände des Erlanger Rudervereins am Main-Donau-Kanal. Insgesamt zwanzig Firmen hatten ihre Beschäftigten ins Rennen geschickt.

20.000 Euro für Erlanger Tafel

Damit kämpften zwanzig Mannschaften in jeweils drei Drachenbooten um den Sieg. Jede Firma hatte eintausend Euro Startgeld bezahlt. Der Reinerlös von etwa 20.000 Euro kommt zu einhundert Prozent der Erlanger Tafel zugute. Aufgrund des hohen Spendenbetrags sei das Drachenbootrennen eines der größten rotarischen Events in der Region, sagte Bianca Bauer-Stadler, Sprecherin des Rotary Club Erlangen Ohm.

Erlanger Oberbürgermeister im Drachenboot

Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) war Schirmherr der Veranstaltung. Er wurde kurzerhand von der Mannschaft der Erlanger Baufirma Mauss ins Boot geholt, die einen Mann zu wenig hatte.

In ein Drachenboot passen zwanzig Paddler, ein Trommler und ein Steuermann. Der Trommler gibt den Rhythmus vor. Es komme darauf an, dass man als ganzes Team, wie eine Einheit, einen Schlag nach dem anderen mache, sagte Janik und gestand, dass er vorher nicht trainiert hatte. Dafür lief es für seine Mannschaft aber ausgezeichnet. Das sogenannte Team Renn-Mauss mit Oberbürgermeister Florian Janik an Bord holte am Ende den Gesamtsieg.

Da sich die Tafel um Bedürftige kümmere und seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer dort Lebensmittel abholten, komme die Spende direkt bei Menschen an, die auch ganz dringend Hilfe bräuchten, sagte Janik dem BR.

Hunderte von Schaulustigen am Main-Donau-Kanal

Mehrere hundert Schaulustige nutzten das gute Wetter, um mit ihren Kindern zum Erlanger Ruderclub zu pilgern und die Mannschaften anzufeuern. Zudem sorgten die Rotarier mit einer Vielzahl an Speisen und Getränken sowie einer Band für Stimmung.