Dosiertes Düngen mindert Grundwasserbelastung

Landwirt Rupert Schmid aus Pielenhofen, auf dessen Hof die Ergebnisse des Pilotprojekts am Montag präsentiert wurden, verwendet zusätzlich Pflanzensensoren. Sie sind vorn am Schlepper montiert und messen den Ernährungszustand der Pflanzen: "Vier Sensoren, die die Pflanzen bei einer Überfahrt abscannen, den Bedarf der Pflanze sofort ermitteln und live an den Düngerstreuer hinten weitergeben". Das Düngemittel wird dann je nach Bedarf dosiert.

So konnte Schmid während des Pilotprojekts hochertragreiche Teilflächen angepasst und ertragsschwächere Zonen deutlich sparsamer düngen. In der Folge war der Saldo aus Nährstoffzufuhr und -abfuhr ausgeglichener gegenüber einer ganzflächigen Einheitsdüngung. Das Risiko, dass überschüssiges Nitrat ins Grundwasser gelangt, wurde so reduziert.

Landwirte können Fördergelder erhalten

25.000 Euro kostete das Gestänge mit den Pflanzensensoren. Geld, das Landwirt Schmid über den reduzierten Düngerverbrauch wieder einsparen will. Denn Dünger und Pflanzenschutzmittel seien die teuerste Betriebsausgabe auf dem Hof, so Schmid. Auch Fördergelder sind möglich, betont die Regierung der Oberpfalz. Teilweise steigt mit der neuen Düngetechnik sogar der Ertrag.

"Ein zukunftsweisendes Projekt, das hoffentlich bald flächendeckend Schule machen kann und wird", bekräftigte Regierungspräsident Axel Bartelt.