Dorothee Bär: "Nie war eine Niederlage vermeidbarer"

Die Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär (CSU) fordert von der Union eine umfassende Fehleranalyse nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis. "Nie war eine Niederlage vermeidbarer als diesmal", sagte sie am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Am Wahlprogramm lag es ihrer Meinung nach nicht, daran hätte es keinerlei Kritik gegeben. Mit ihrer paritätischen Wahlliste sei die CSU außerdem richtig aufgestellt gewesen.

Bär kritisiert Oberflächlichkeit im Wahlkampf

Trotzdem hätten gerade Frauen und junge Wähler ihr Kreuz nicht bei der Union gemacht. "Die Oberflächlichkeit spielt eine viel wichtigere Rolle als die Inhalte", konstatierte Bär mit Blick auf den Wahlkampf. Da sei ein Lacher von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet schwerwiegender als ein Untersuchungsausschuss bei SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Trotzdem wolle sie im Nachhinein "kein Personenbashing" betreiben, so Bär.

Was die Neuaufstellung der Schwesterpartei CDU anbelangt, könne sie sich mit allen Kandidaten, die derzeit im Gespräch sind, anfreunden. Die CSU dürfe sich da aber nicht einmischen.

Strikte Gegnerin von legalem Cannabis-Konsum

Kritisch äußerte sich Dorothee Bär über die mögliche Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Denn diese Parteien müssten "ein gewisses Klientel bedienen". Beispielsweise die Legalisierung von Cannabis wäre für Bär "hochdramatisch". "Ich finde es schwierig, zu sagen, dass es gute oder schlechte, harte oder weiche Drogen gibt", erklärte Bär. Sie selbst habe in ihrem Leben noch nicht einmal eine Zigarette geraucht.

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werfe sich die SPD außerdem "der Linken an den Hals". Bär bezeichnete Berlin als "Failed State" und eine "Stadt, die nicht aus dem Pott kommt". Das Chaos in den Wahllokalen am Tag der Bundestagswahl steht laut Bär beispielhaft dafür.

Wetterexperte Sven Plöger freut sich auf Ampel-Koalition

Der Meteorologe Sven Plöger, ebenfalls zu Gast in der Sendung, freut sich hingegen auf die Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Gerade die Zusammenarbeit der beiden kleineren Parteien stimmt ihn "fröhlich". "Diese Gedanken zu verbinden, einerseits technisch, andererseits auch Maßnahmen zur Veränderung zu ergreifen", lobte Plöger.

Er forderte in der Sendung außerdem ein neues Schulfach Klimakunde. Lehrpläne müssten entsprechend überarbeitet werden, um der zentralen Frage unserer Zeit mehr Raum zu bieten. Die Schulen müssten sich laut Plöger fragen: "Wie kann ich dieses wichtige Thema als einzelnes Fach nach vorne stellen, nicht um Ideologien zu verbreiten, sondern um Wissen zu generieren?"