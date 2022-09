Dorfläden bringen bayerische Dörfer näher zusammen

Zukunftsmodell: Lange Öffnungszeiten

Ähnliche Konzepte wie in Wollbach gibt es in ganz Bayern. "Das ist ein Trend, der deutlich nach vorne geht", sagt Wolfgang Gröll. Er ist Gründer des Bundesverbandes der Bürger- und Dorfläden in Deutschland e.V. und arbeitet als Unternehmensberater. Längere Öffnungszeiten, in denen die Kunden nach Ladenschluss selbst kassieren, sei ein Zukunftsmodell. Außerdem werde es immer wichtiger, auch warmes Essen oder zumindest Kaffee und Tee anzubieten. Bei den Produkten sollte laut Gröll die Qualität eine wichtige Rolle spielen: "Es gibt da eine ganz andere Sensibilität bei der jungen Generation."

Einkaufsverhalten der Zukunft begünstigt Dorfläden

Als Berater plädiert Gröll meistens gegen die Genossenschaft als Rechtsform. So habe man später Schwierigkeiten, falls der Betrieb in eine andere Unternehmensart umgewandelt werden soll. "Genossenschaftliche Züge" seien da viel praktischer und würden denselben Zweck erfüllen. Besteht eine Beteiligung der Bürger, überleben die Geschäfte seiner Erfahrung nach in mehr als 90 Prozent der Fälle. Und die Dorfläden werden immer wichtiger, sagt Gröll. "Bisher kaufen wir vor allem auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ein." Sobald aber die Babyboomer in Rente gehen und es immer mehr Homeoffice gibt, werde sich auch das Einkaufsverhalten ändern. "Dann wird der Wohnort wieder zum Einkaufsort. Und mit ihm die Dorfläden.