"Dorfladenbox" in Untermeitingen: Regionale Ware rund um die Uhr

An Drahtseilen schwebt die Box zum Standort neben einem Supermarkt. "Total aufregend", sagt Jana Rid, die mit ihrem Mann die Dorfladenbox in Untermeitingen betreiben will. Neben ihr steht Erfinder Johannes Fischerleitner aus Österreich.

Der hat gerade zusammen mit seinem Team die Box angeliefert: "Die Box misst drei mal fünf Meter außen und wiegt circa 3000 Kilo." Das Exemplar in Untermeitingen ist das Erste in Deutschland - und jetzt auf festem Grund gelandet.

Lebensmittel für den täglichen Bedarf

Jana Rid dreht den Schlüssel und öffnet erstmals die gläserne Eingangstür. Drinnen stehen braune Holzregale, Kühlschränke und Tiefkühltruhen für rund 300 Produkte: "Gemüse, Kartoffeln, Milchprodukte, Fleischprodukte, Marmelade, Säfte: Wir werden alle Produkte da haben, die man so für den alltäglichen Bedarf braucht. Auch Eier, Nudeln oder verschiedene Mehlsorten", erklärt Jana Rid, die mit ihrem Mann selbst eine Landwirtschaft betreibt.

Rund 20 bis 30 Landwirte aus der Region sollen die Produkte liefern. Bis auf die Sonntage – Stichwort Ladenschlussgesetz – ist die Box 24 Stunden zugänglich für die Kunden und die Lieferanten, erklärt Erfinder Johannes Fischer Leitner.

Eine App für alles

Alles funktioniert über eine App. Die Bauern aus der Region buchen damit ein und füllen die Regale. Dann kommen die Kunden, öffnen die Box per App, scannen die Produkte, die sie wollen, mit der Handykamera und bezahlen dann – per App.

Die Software registriert, welche Produkte gekauft wurden und meldet zum Beispiel dem Kartoffel-Bauern, wenn all seine Knollen verkauft wurden. Der weiß dann, dass er nachliefern muss.

Teurer als der Supermarkt, dafür regional

"Wir wollen natürlich auch gern etwas daran verdienen. Deshalb bekommen wir eine gewisse Umsatz-Beteiligung", erklärt Jana Rid. Der Kartoffelbauer muss seinen Gewinn also mit Jana Rid teilen. Die muss wiederum an die Erfinder eine monatliche Gebühr bezahlen, plus einmalig 35.000 Euro für die Box.

Damit dieses Geschäftsmodell aufgeht, müssen die Untermeitinger natürlich bereit sein, mehr zu zahlen als im Supermarkt nebenan. Zwei Passantinnen, die beim Aufstellen zuschauen finden das Konzept schon mal gut: "Weil im Supermarkt das Obst und Gemüse, die Eier und weiß Gott was schon mal grenzwertig sind." Wenn viele so denken, könnte es was werden, mit der Dorfladenbox.