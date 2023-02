Dorfladen vor dem Aus? Eckenhaider kämpfen um Nahversorgung

Marcus Petrich kauft regelmäßig im Dorfladen von Eckenhaid im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein. Besonders die knackfrische Brotauswahl hat es ihm angetan. Von drei verschiedenen Bäckern wird der Dorfladen jeden Morgen beliefert. Noch. Denn die Zukunft des kleinen Supermarktes steht derzeit in den Sternen. Marcus Petrich ist Stammkunde. Den Großeinkauf mache er im Discounter im Nachbarort, dennoch sei er regelmäßig auch im Dorfladen zu Gast. Für diverse Kleinigkeiten, aber auch aus Prinzip. Ohne Kunden wie ihn hat der Laden keine Überlebenschance.

"Ich kriege hier alles, was ich brauche, benötige für den Einkauf kein Auto!" Marcus Petrich, Kunde

Dorfladen als Genossenschaftsprojekt der Eckenhaider

Eckenhaid hatte einmal fünf verschiedene Lebensmittelgeschäfte. Das war in der Zeit bevor sich größere Supermarktketten im Nachbarort ansiedelten, damals in den 1960ern. 2013 gab es dann vorübergehend gar keinen Laden mehr. Die Eckenhaider nahmen ihr Schicksal vor zehn Jahren selbst in die Hand. Rund 260 Bürgerinnen und Bürger gründeten eine Genossenschaft, legten rund 70.000 Euro Startkapital zusammen und eröffneten den eigenen, kleinen Dorfladen mit vier Festangestellten. Der führt stolze 2.000 Artikel, hat eine umfangreiche Frischwursttheke und versucht bei Obst und Gemüse auf Regionalität zu setzen.

Inflation, hohe Preise und Personalkosten – Dorfladen auf der Kippe

Doch das Geschäft ist mittlerweile etwas in Schieflage geraten. Ausschlaggebend dafür seien verschiedene Faktoren, so der ehrenamtliche Geschäftsführer Ulrich Leisgang. Die Inflation habe die Preise in die Höhe getrieben, Lieferanten verlangten schlichtweg mehr für ihre Ware, was schwierig an den Kunden eins zu eins weiter zu geben sei. Auch sei der Mindestlohn gestiegen. Die Personalkosten seien kaum mehr finanzierbar für solch einen kleinen Laden. Einige der Anteilseigener haben sich erst vergangenen Woche getroffen, um an neuen Konzepten zu feilen. Noch mehr Ehrenamt soll unter anderem helfen, den Dorfladen am Leben zu erhalten.

Sozialer Treffpunkt im Ort

Neben der Bäckertheke ist ein kleines Café im Dorfladen eingerichtet. Insbesondere für ältere Menschen eine wichtige Anlaufstelle, um sich auszutauschen.

"Der Dorfladen hat den Zusammenhalt im Ort verbessert!" Kunigunde Graf, 90-jährige Kundin

Für Menschen, die allein lebten, gebe ist nicht besonders viel Abwechslung in Eckenhaid. Der Dorfladen sei mehr als ein kleiner Supermarkt.

Eckentals Bürgermeisterin Ilse Dölle (Unabhängige Bürger Eckental) lobt den Dorfladen als wichtigen Nahversoger vor Ort. Jeder komme gern hier rein, man kenne sich namentlich, helfe sich gegenseitig. Das allein reiche aber nicht aus für das wirtschaftliche Überleben. Wenn jeder Eckenhaider einmal pro Woche hier einkaufe, könne der Dorfladen bestimmt erhalten bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger hätten es letztlich in der Hand.