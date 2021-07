Dorfladen in Wiesenfeld wird zum "Fünf Sterne Dorfladen"

Es ist die höchste Auszeichnung, die ein solches Geschäft erreichen kann und sie geht nun erstmalig nach Unterfranken: Der Dorfladen am Gutshof in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart wird zum "Fünf Sterne Dorfladen". Damit nehmen die Wiesenfelder automatisch am vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft unterstützten Bundeswettbewerb teil. Sie haben damit die Chance, während der grünen Woche in Berlin als einer der besten drei Dorfläden bundesweit nominiert zu werden und es gibt die Aussicht auf einen Geldpreis.

Kriterien für Auszeichnung

Verliehen wird die Auszeichnung von der Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland. Das Dorfladen-Netzwerk mit seinen etwa 170 Mitgliedern vergibt in fünf Kategorien Sterne. So wird beispielsweise der betriebswirtschaftliche Hintergrund untersucht, etwa ob faire Gehälter gezahlt werden. Außerdem wird bewertet, wie es mit Regionalität und Sortimentsvielfalt aussieht und ob ideenreich gearbeitet wird, etwa mit kleinen Aktionen oder eigenem Marketing-Programm. Jeweils ein Stern wird auch vergeben für Teambildung und Mitarbeiter-Motivation sowie für die Mitarbeit im Dorfladen-Netzwerk. Das Dorfladen-Team hat sich selbst bewertet, was eine überörtliche Jury überprüfte – und zwischendurch nahmen unbekannte Testkäufer das Sortiment in Augenschein.

36 regionale Anbieter in der Lieferkette

Die Waren im Wiesenfelder Dorfladen kommen von 36 regionalen Anbietern. Es gibt Lebensmittel wie Nudeln, Honig, Bier, Kartoffeln, Eier, Back- und Wurstwaren, aber auch überregionale Produkte wie Waschmittel. Das Geschäft ist gewissermaßen zum Dorfmittelpunkt geworden. Die Corona-Pandemie hat das etwas ausgebremst, doch das Laden-Team hat nun auch die Außenfläche erweitert, damit man sich auch dort treffen kann.

Geöffnet hat der Dorfladen an sechs Tagen in der Woche. Anfangs wollte der Dorfladen einen besonderen Service anbieten und mit dem Auto die älteren Mitbürger zum Einkaufen abholen oder die Waren auch direkt zur Kundschaft nach Hause bringen. Doch das sei nicht gefragt, denn die Senioren kaufen gern vor Ort ein und nutzen die Gelegenheit zum Gedankenaustausch.

Dorfladen muss sich selbst finanzieren

Auch wenn der Dorfladen gut läuft, ist es "ein täglicher Kampf um den Umsatz und die Rendite", sagt Sprecher Franz Breitenbach vom Beirat. Mittlerweile habe der Dorfladen aber einen Jahresumsatz wie ein mittelständisches Unternehmen. Anders als beim Dorfladen in Gräfendorf schießt die Kommune der Privatinitiative von Wiesenfeld kein Geld zu, sondern der Dorfladen muss sich selbst tragen.

Sortiment an Nachfrage der Kunden angepasst

Im Dorfladen arbeitet ein Team von vier festen Mitarbeitenden und vier Aushilfen plus ein zehnköpfiges Team von Ehrenamtlichen. Das Geschäft hat einen treuen Kundenstamm von bis zu 200 Kunden täglich. Die Einkäufer kommen aus Wiesenfeld, aber auch aus Massenbuch, Halsbach und Steinfeld. Das Sortiment im Laden wird immer wieder an die Wünsche der Kunden angepasst. Mittlerweile gibt es deshalb auch vegane oder glutenfreie Lebensmittel.