Dorfladen in Bayerisch-Eisenstein wird schließen

Der Dorfladen von Bayerisch Eisenstein schließt am 30. November. Dann gibt es in der kleinen Grenzgemeinde mit rund 800 Einwohnern keine einzige Möglichkeit mehr, direkt im Ort Lebensmittel zu kaufen. Die Schließung hat die Genossenschaft, die den Laden seit acht Jahren betreibt, beschlossen.

Laden rentiert sich nicht

Grund ist das anhaltende Defizit des Ladens von jährlich 3.000 bis 4.000 Euro, heuer wahrscheinlich das doppelte. Inzwischen sind die Rücklagen weitgehend aufgebraucht, die die Genossenschaftler bei der Gründung im Sommer 2010 in Form von Anteilsscheinen eingelegt hatten. Künftig würden also, zum Beispiel bei einer Insolvenz, die drei Vorstände persönlich haften, was sie nicht wollen.

Einheimische kaufen lieber im Supermarkt

Hauptproblem des Dorfladens ist, dass die Einheimischen dort nicht genügend einkaufen, sondern lieber in die großen Supermärkte der Nachbarstadt Zwiesel fahren. Für den Eisensteiner Bürgermeister Charly Bauer ist die Schließung ein "K.O.-Haken" für den Ort, vor allem für den Tourismus. Die Einheimischen können sich vielleicht in anderen Orten behelfen, sagte Bauer heute dem BR, aber die rund 30.000 Feriengäste pro Jahr erwarten einfach, dass man in einem Ort auch Lebensmittel kaufen kann.

Suche nach privatem Betreiber

Er will jetzt versuchen, einen privaten Betreiber zu finden, der den Dorfladen weiterführt. Der Bürgermeister prüft, ob es eventuell Unterstützung aus stattlichen Förderprogrammen gibt. Außerdem will er prüfen, ob die Gemeinde die Ladenräume kaufen und einem Betreiber mietfrei zur Verfügung stellen kann.

Der Laden sei eigentlich gut in Schuss, mit Kühltheke, Klimaanlage und allem, was man dafür braucht. Kaufen konnte man dort Lebensmittel bis hin zu Wurstwaren, Brot,Gebäck und Semmeln sowie frischem Obst und Gemüse.