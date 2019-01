Dorfladen des Jahres geht zweimal an Oberbayern

Zwei Dorfläden aus Oberbayern sind auf der Grünen Woche in Berlin als "Dorfläden des Jahres" ausgezeichnet worden.

Farchanter Dorfladen: "Wer weiter denkt, kauft näher ein"

Der Farchanter Dorfladen war der souveräne Sieger in der Kategorie "große Orte". Die Jury überzeugte das Motto des Ladens: "Wer weiter denkt, kauft näher ein". Fast ein Drittel aller Produkte kommen aus einem Umkreis von 100 Kilometern um Farchant.

Sachranger Dorfladen: Regionalität und Nahversorger-Konzept

In der Kategorie "kleine Orte" - gab es ein "Kopf-an-Kopf-Rennen" zwischen dem s´Lädele Schienen am Bodensee in Baden-Württenberg und dem Sachranger Dorfladen im Chiemgau - weil beide punktgleich waren, bekamen beide Orte die Auszeichnung "Dorfladen des Jahres". In Sachrang überzeugte das Nahversorger-Konzept, die Regionalität und die ausgerufene, grenzenlose deutsch-österreichische Genusslandschaft.

Titel wird seit sechs Jahren verliehen

Der Titel wird seit 2013 von der Bundesvereinigung multifunktionaler Dorfläden auf der weltgrößten Verbraucher- und Ernährungsmesse in Berlin verliehen. Laut Günther Lühning, dem Vorsitzenden der Bundesvereinigung Dorfläden, gibt es zwar kein Preisgeld, aber die Auszeichnung zahle sich durch die erhöhte Wertschätzung der Kunden aus.