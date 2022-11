Dorfhelferinnen unterstützen Landwirte in der Not

Die Kälbchen im Stall von Landwirt Manfred Löhlein aus Schwanstetten im Landkreis Roth brauchen Futter. Dorfhelferin Anja Rottler packt mit an. Danach sind die Kühe an der Reihe. Seit einigen Wochen ist Anja Rottler aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf dem Hof von Manfred Löhlein im Einsatz. Meistens bleibt sie für vier Wochen auf einem Betrieb. "Meine Frau ist in der Klinik. Sie hat Depressionen erlitten", erzählt Manfred Löhlein. Irgendwann war die Belastung für den Landwirt zu groß. "Dann war ich psychisch so belastet, dass ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Ich schaffe es so alleine nicht mehr", so Löhlein.

Leichte Nervosität vor jedem Einsatz

Bei jedem neuen Einsatz ist Anja Rottler trotz ihrer sechs Jahre Berufserfahrung immer noch ein bisschen nervös. "Man weiß ja nicht, zu wem man kommt. Weiß nicht, wie man auskommt. Weiß nicht, wie man arbeiten muss", sagt die 28-Jährige. Anfangs läuft Anja erst einmal mit. Dann übernehme sie gleich automatisch die Arbeiten, die sie sieht, sagt sie. "Ich bin da, um die Bäuerin zu unterstützen oder halt komplett zu ersetzen", erzählt Anja Rottler. Auf dem Hof der Löhleins kocht Anja nach der Stallarbeit das Mittagessen für Manfred, dessen Mutter und den Onkel. Manfreds 16 und 18 Jahre alte Söhne sind tagsüber auf der Arbeit. Abends helfen die beiden mit im Stall.

Immer häufiger psychische Erkrankungen

Eine fremde Frau im Haus zu haben, ist immer auch eine Umstellung für die Familien. Denn die sind oft in einer Ausnahmesituation. Die Dorfhelferinnen kommen immer dann, wenn die Bäuerin ausfällt und Hilfe dringend nötig ist. Das können schöne und planbare Einsätze sein, wie die Geburt eines Kindes. Aber eben auch spontane wegen Krankheiten oder Unfällen. "Wir sind wie die Feuerwehr. Wir kommen dann, wenn es brennt", sagt Anja Rottler. In letzter Zeit müssten die Dorfhelferinnen immer häufiger wegen psychischer Erkrankungen einspringen, erzählt Brigitte Seeberger, Referentin für den Dorfhelferinnendienst am Evangelischen Bildungszentrum Hesselberg (EBZ).

Auf diese schwierigen und sensiblen Einsätze werden die Dorfhelferinnen in ihrer insgesamt fünf Jahre langen Ausbildung vorbereitet, sagt Brigitte Seeberger. Gesprächsführung, Familienpsychologie und Gesprächsführung stehen dabei unter anderem auf dem Stundenplan. 28 Dorfhelferinnen sind derzeit beim EBZ angestellt. Die Koordination der Einsätze übernimmt der Maschinenring.

Von der Dorfhelferin zur Freundin

Die Schicksale der Familien bewegen. Wie das von Erika Powell aus Thalmässing. Die hatte vor rund 20 Jahren einen Autounfall. Seit sechs Jahren kommt Anja Rottler zu ihr und ist mittlerweile nicht nur die Dorfhelferin, sondern auch eine Freundin. "Die ganzen Schicksalsschläge, die Erika verkraften muss, das beschäftigt einen und es tut einem auch weh. Man denkt daheim immer noch dran, vor allem weil diese Freundschaft da ist. Aber es bringt Erika auch nichts, wenn ich extrem traurig bin, und sie dann noch mehr runterziehe, dass ich dann den Trost brauche. Ich muss für sie stark sein, weil sonst bringt es der Erika nichts", ist Anja Rottler überzeugt. "Dieser Beruf ist meine Berufung", sagt sie.

Einfühlsamkeit und Verständnis

"Das sind alles toughe Frauen", sagt Brigitte Seeberger vom EBZ Hesselberg anerkennend. Der Beruf ist abwechslungsreich: Mal helfen Dorfhelferinnen einer Familie im Haushalt und bei der Kinderbetreuung, beim Kochen und Einkaufen, ein anderes Mal müssen sie auf dem Hof einspringen. Die Kurse zur Ausbildung zur Dorfhelferin seien auch nach wie vor gefragt. Wer Dorfhelferin werden will, müsste unter anderem Tiere mögen und Verständnis für Landwirtsfamilien mitbringen, so Seeberger. Und vor allem eines sein: einfühlsam.

Web-Serie über Dorfhelferinnen

Der Bayerische Rundfunk beleuchtet in einer Dokumentation am kommenden Sonntag um 19.15 Uhr in "Unter unserem Himmel" im BR Fernsehen und einer Web-Serie in der ARD-Mediathek ab dem heutigen Freitag das Leben dreier Dorfhelferinnen. Filmemacherin Daniela Agostini begleitet Andrea Seiler aus Triftern in Niederbayern, die gerade ihren Abschluss zur staatlich geprüften Dorfhelferin macht und sich auf ihren Einstieg ins Berufsleben vorbereitet, Paula Geißinger, die in Teisendorf wohnt und sich zurzeit vor allem um Familien und deren Kinder kümmert, und die Mittelfränkin Anja Rottler, die bei verschiedenen Einsätzen im Stall wie im Haushalt alles managt. Für alle drei ist der Beruf Dorfhelferin eine echte Berufung.

