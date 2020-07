Dorfhelfer: Ein Beruf ohne Zukunft?

Was Dorfhelfer leisten

"Wenn ich an den Beruf Dorfhelferin denke, dann fällt mir immer ein Bild von einer Frau ein, die fünf Hände hat", sagt Stefanie Rieblinger. Sie ist Lehrerin an der Dorfhelferinnen-Schule in Pfaffenhofen und weiß, was Dorfhelfer leisten. Köchin, Gärtnerin oder Erzieherin, ein bisschen Seelsorge, aber auch Büro-und Stallarbeit oder Buchführung. All das gehöre dazu, sagt die Lehrerin, was Dorfhelfer im praktischen Einsatz schaffen müssten.

Es gibt zu wenig Dorfhelfer

Bei all dem, was Dorfhelfer leisten, ist ein zwölf Stunden-Arbeitstag eher die Regel als die Ausnahme. Das dürfte auch einer der Gründe sein, weshalb immer weniger junge Menschen Dorfhelfer werden möchten. Bei der Katholischen Dorfhelferinnen & Betriebshelfer in Bayern GmbH, KDBH, zum Beispiel sind die Frauen in der Regel fest angestellt. 30 Stellen hätte die KDBH dieses Jahr besetzen können. Das Problem: Nur acht machen in diesem Jahr ihren Abschluss. Zu wenige.

Hohe Nachfrage …

Der Beruf ist entgegen seinem Image heute aktueller denn je. Aber auch in landwirtschaftlichen Familien ist nicht mehr alles wie früher, als es selbstverständlich war, dass die Altenteiler oder Freunde geholfen haben, wenn es "brennt". Die Familien seien heute oft auf sich gestellt, sagt Schulleiterin Andrea Kellermann: "Da können die Dorfhelfer gut einspringen, weil die Betreuung von Kindern nicht mehr in dem Rahmen gegeben ist, wie es traditionell gewährleistet war."

… bei niedrigem Gehalt

Nicht nur die Arbeitszeiten sind lang und damit wenig attraktiv. Auch das Gehalt ist oft niedrig. Die Regel sind zwischen 2.000 und 3.000 Euro brutto im Monat. Das bildet einen oft frappierenden Gegensatz zur langjährigen Ausbildung, die Dorfhelfer*innen hinter sich haben.

Warum also werden junge Frauen heute noch Dorfhelferin?

Dina Haas betreut den Kreis Oberallgäu als aktive Dorfhelferin. Sie hat eine klare Antwort, auf die Frage, warum sie Dorfhelferin geworden ist. "Was hätten wir ohne dich gemacht?" – "Sätze wie dieser und das Lob ihrer Arbeit, seien es, die sie bestärken," sagt Dina Haas. "Das ist mein Beruf, ich mache das Richtige. Und das ist was Wertvolles."

Wenn im Oktober der neue Jahrgang der Landwirtschaftsschule Pfaffenhofen startet, werden voraussichtlich 17 junge Menschen antreten. Und es gibt eine Premiere: Der erste Mann hat sich eingeschrieben.

