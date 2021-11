Dorferneuerung ist Teamwork: Gailsbach zeigt, wie's geht

Solche Treffpunkte sind überaus wichtig für ein lebendiges Dorfleben, sagt auch Anne Ritzinger. Ihrer Erfahrung nach läuft es im Erneuerungsprozess häufig so, dass die Neugestaltung von Plätzen, Straßen, Radwegen oder Parkmöglichkeiten das ist, was Bürgerinnen und Bürgern als erstes in den Sinn kommt. Wenn man dann aber weiter in die Zukunft und an die nächsten Jahrzehnte denkt, kommen auch Themen auf, die gesellschaftlich gerade groß in der Diskussion sind.

Anpassungen an den Klimawandel

So kann es sein, dass sich die Bevölkerung neue Wohnformen wünscht, beispielsweise mehr Mietwohnungen oder Mehrgenerationenhäuser und Genossenschaftsmodelle. Auch ökologische Fragen kommen häufig auf, beispielsweise der Wunsch, gemeinsam etwas für den Artenschutz zu tun.

Gailsbach war 2013 gezwungen, noch einmal anders über die Zukunft nachzudenken. Nach starkem Regen war der Dorfbach so über die Ufer getreten, dass der Ort überschwemmt war. Die Lösung: Rückhaltebecken schützen jetzt vor Hochwasser. Das ist auch im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel wichtig, wenn Starkregen und Überschwemmungen häufiger werden. Eines der Rückhaltebecken ist zugleich ein Weiher, an dem sich die Bewohner erholen und in dem man sogar baden kann. Gemeinderat Rosenbeck geht hier täglich spazieren. Vor 25 Jahren war all das nicht möglich.