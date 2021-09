Dorfen nach dem Hochwasser: Warten auf finanzielle Hilfe

Straßen, die einen halben Meter unter Wasser standen - Keller, die bis zur Decke überschwemmt waren. Nach lang anhaltendem Regen brach am 30. August 2021 das Hochwasser über den Dorfener Ortsteil Oberdorfen herein. 250 Menschen mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen und konnten in einer Turnhalle unterkommen.

Für die vom Hochwasser betroffenen Gebiete rund um die Stadt im Landkreis Erding wurde kurzerhand der Katastrophenfall ausgerufen. Anderthalb Wochen später herrscht immer noch Ausnahmezustand. Die Anwohner des Seebachs sind nach wie vor am Aufräumen, überall sind noch die Schäden zu sehen. Ungeklärt ist in vielen Fällen, wer für die Schäden aufkommt.

Immer noch Fassungslosigkeit

In der Siedlung herrscht noch immer Fassungslosigkeit darüber, dass der eigentlich kleine Seebach die Häuser geflutet hat. "Ich hab hier durch das Fenster durchgeschaut, und dann gesehen, wie unsere Kartonagen durchs Wohnzimmer geschwommen sind", berichtet eine Anwohnerin. Gut zwei Dutzend der 250 evakuierten Menschen brauchen wohl noch für mehrere Monate eine Ersatz-Unterkunft.

Landratsamt hat Spendenkonto eingerichtet

An spontanen Hilfsangeboten hat es nach dem Hochwasser nicht gefehlt. "Sofort kamen die Sportvereine mit Leuten, die geholfen haben. Alles, was Arme und Beine hat, wurde aktiviert", erzählt ein Einwohner. Doch jetzt geht es um die Sanierung der Häuser.

Viele Betroffene haben keine Elementarschadenversicherung. Das Landratsamt Erding hat ein Spendenkonto eingerichtet und lotet momentan bei der Regierung von Oberbayern aus, welche finanziellen Entschädigungen es möglicherweise geben könnte.