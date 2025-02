Piste vor der Haustür: Wie das Allgäu seine Skitradition bewahrt

Erste Schritte für Skiweltmeister Schmid am Dorflift

Kleine Dorflifte haben im Allgäu Tradition. "Im letzten Jahrhundert", erklärt Hubert Lechner, Vorstand des Allgäuer Skiverbands, "entstanden sie in vielen Orten und Dörfern." Er sieht den Dorflift als unkomplizierten Weg, Kinder im Winter für Bewegung und Sport im Freien zu begeistern, mit wenig Aufwand und kurzen Anfahrtszeiten. Der Dorflift könne im Winter die Rolle des Fußballplatzes im Sommer übernehmen, außerdem sei er wichtig für den Nachwuchs im Leistungssport.

Skiweltmeister Alexander Schmid bestätigt das. Vor zwei Jahren gewann er bei den Skiweltmeisterschaften 2023 in Frankreich Gold im Parallelslalom. Das erste Mal auf den Skiern stand er am Dorflift in seinem Heimatort Fischen im Oberallgäu. "An den Stinesser-Liften hatte ich meinen ersten Schneekontakt. Dort habe ich das Skifahren gelernt, meine ersten Schwünge gemacht. Dort bin ich zum Skifahrer geworden", erinnert sich der 30-Jährige.

Dorflifte vom Klimawandel bedroht

Doch die Tradition ist bedroht: Rund ein Drittel der Dorflifte im Allgäu sind inzwischen stillgelegt. Der Allgäuer Skiverband macht den Klimawandel dafür verantwortlich. Denn viele Dorflifte hätten keine Beschneiungsanlagen und seien somit abhängig von Naturschnee, den aber gibt es auch im Allgäu immer weniger. Daneben sei der Betrieb von Dorfliften mit hohem Aufwand verbunden.

Die sieben Betreiber des Lifts in Faistenoy etwa stecken Geld und viele Stunden Arbeit in den Lift: Die Piste muss mit der Raupe präpariert, der Lift gewartet und vom TÜV abgenommen werden. Er läuft mit Diesel, vor Ort übernehmen die Betreiber abwechselnd die Aufsicht und helfen den Skifahrern in den Schlepplift. Bis Mitte Februar ist der Lift diesen Winter 14 Tage lang gelaufen, danach hat der Schnee nicht mehr ausgereicht.

Ein Tagesskipass für 15 Euro

In Schneekanonen wollen die Familien nicht investieren, dann müssten sie den Lift professioneller betreiben und zum Beispiel mehr Geld für die Tickets verlangen. Ein Tagespass kostet für Erwachsene 15 Euro. "Die Einnahmen reichen, um die Unkosten zu decken, aber reich wird niemand dabei", erklärt Zwerger. Für ihn lohnt sich der Betrieb trotzdem. Obwohl seine Kinder inzwischen nicht mehr klein seien, kämen sie immer noch regelmäßig an den Lift. Allein dafür sei es die Arbeit wert.

Mit Alois Böck hat damals alles angefangen. An einem sonnigen Wintertag sitzt der 87-Jährige am Dorflift und kneift die Augen zusammen. "Das ist ein geschenkter Tag", erklärt er, "da ist man gut aufgelegt". Er sieht den Kindern und Erwachsenen zu, wie sie den weißen Schneehang herunterkurven, und lächelt – an dem Ort, wo die sieben Familien aus Faistenoy den Lift weiterführen, den er vor über 50 Jahren mit seinen Freunden für das Dorf aufgebaut hat.