Dorf liebt Wirt: per Casting gegen das Wirtshaussterben

Das Traditions-Gasthaus lebt wieder

Das Dorf und seine Wirtsfamilie sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Vater Franco di Garbo steht in der Küche, Sohn Nico schmeißt das Geschäft. Im Wirtshaus haben auch die Oberhembacher Feuerwehr, der Gartenbauverein und diverse Stammtische einen festen Platz. Nico di Garbo, gebürtiger Nürnberger, bereut seine Entscheidung, ein Wirtshaus abseits der Stadt zu betreiben, nicht. "Das alles mit der Dorfgemeinschaft zusammen aufzubauen, das war schon etwas besonders", so der 30-Jährige. Im Biergarten sitzt an diesem Abend auch Sigrid Nerreter, die Besitzerin des Gasthauses. Ihre Familie hatte mehr als 100 Jahre lang das Wirtshaus in Oberhembach betrieben. Sie ist nun glücklich, dass ihr Familien-Erbe wieder lebt: "Zwischen mich und die Familie di Garbo passt kein Blatt Papier."

Pandemie befeuert Wirtshaussterben

Mit ihrem erfolgreichen Wirte-Casting möchten die Oberhembacher auch ein gutes Beispiel für andere Dorfgemeinschaften sein. Gerade jetzt, mitten in der Corona-Pandemie, könnte das Thema Wirtshaussterben noch einmal deutlich brisanter werden, glaubt etwa der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Einer aktuellen Umfrage nach fürchtet jedes zweite Mitglied des Verbandes derzeit um seine Existenz. Fast jeder fünfte Hotel- oder Gaststättenbetreiber glaubt, dass eine Insolvenz bevorsteht. Schon vor der Pandemie hatte der Verband zusammen mit dem Freistaat versucht, das Wirtshaussterben unter anderem mit einem eigenen Förderprogramm zu stoppen.

Oberhembach: ein ausgezeichnetes kleines Dorf

Das kleine Dorf Oberhembach, Ortsteil der Gemeinde Pyrbaum, hatte schon vor dem Wirte-Casting von sich Reden gemacht. So belebte die Dorfgemeinschaft vor 20 Jahren etwa einen Stadel nicht unweit des Gasthauses zu neuem Leben und veranstaltet dort nun alle zwei Jahre die Aktion "Kunst im Dorf". 2012 gewann Oberhembach damit einen bundesweiten Kulturpreis der Wüstenrot-Stiftung.