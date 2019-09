Doppelter Spatenstich an Technischer Hochschule Aschaffenburg

47 Millionen Euro investiert der Freistaat in den Campus der TH Aschaffenburg. Dort sollen zwei neue Gebäude entstehen. Eines davon soll künftig das Rechenzentrum und den Technischen Dienst der TH Aschaffenburg beherbergen. Den zweiten Neubau wird der Studiengang "Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien" nutzen.

Wissenschaftsminister zu Gast in Aschaffenburg

Zum Spatenstich reist auch der Bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) an. "Erfolgreiche Forschung und fundierte Lehre brauchen optimale Rahmenbedingungen", sagte er vorab. Der Technische Dienst der TH, der in eines der Gebäude einziehen will, ist derzeit noch in drei verschiedenen Gebäuden untergebracht. Das neue Gebäude soll 2.800 Quadratmeter groß sein.

Mehr Platz für Studierende

Im zweiten Neubau werden rund 190 Studenten, Professoren und Mitarbeiter unterkommen. Im rund 2.700 Quadratmeter großen Gebäude will die TH Aschaffenburg Vorlesungs- und Seminarräume einrichten. "Dass es losgeht, freut uns sehr, da wir bisher aus Raumnot auch immer wieder Auslagerungen vornehmen mussten", sagt eine Sprecherin der Hochschule.