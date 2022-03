Doppelter Scheunenbrand in Haindling – Kripo ermittelt

Nach dem Brand zweier Scheunen in Haindling im Landkreis Straubing-Bogen am späten Samstagabend hat die Kripo Straubing die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Flammen greifen auf andere Gebäude über

Das Feuer war laut Polizei gegen 21.40 Uhr in einer der beiden Scheunen ausgebrochen, griff dann auf eine benachbarte Scheune sowie eine Garage über. Die beiden Scheunen brannten komplett aus, bei der Garage fiel der Dachstuhl den Flammen zum Opfer. Alarmierte Feuerwehren bekämpften den Brand, kümmerten sich aber auch um Anwohner, für die eine zeitweilige Sammelstelle eingerichtet wurde.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand, der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als 100.000 Euro.

Schuppenbrand in Viechtach

Bereits am Samstagnachmittag hatte der Dachstuhl eines Schuppens in Lammerbach, einem Ortsteil von Viechtach im Landkreis Regen, gebrannt. Der Besitzer des Schuppens hatte den Brand selbst bemerkt und weitgehend gelöscht, die alarmierten Feuerwehren kümmerten sich nur noch um letzte Glutnester. Nach Angaben der Polizei wird von einem Defekt an der Heizungsanlage als Brandursache ausgegangen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mindestens 10.000 Euro.