Doppelte Autobahnsperrung am Wochenende bei Regensburg

Autofahrer im Raum Regensburg müssen sich am Wochenende auf Behinderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten sind sowohl die A3 als auch die A93 zeitweilig gesperrt.

Brückenabbruch bei Rosenhof

An der A3 wird bei Rosenhof eine Autobahnüberführung abgebrochen. Deswegen ist die Autobahn hier von Samstagabend (20.30 Uhr) bis voraussichtlich Sonntagnachmittag (ca. 16 Uhr) komplett gesperrt. In Richtung Passau betrifft das den Abschnitt zwischen Rosenhof und Wörth. In der Gegenrichtung wird die A3 zwischen Rosenhof und Neutraubling gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Baustelle auf der A93

Eine Baustelle gibt es auch auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Bad Abbach und Hausen. Hier wird die Autobahn am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr in Richtung München komplett gesperrt, weil die Fahrbahnmarkierungen erneuert werden müssen. In der Gegenrichtung gibt es in dieser Zeit nur eine Fahrspur.

Bis Herbst drei weitere Sperrungen geplant

Die A3 wird südlich von Regensburg auf einer Länge von 15 Kilometern auf sechs Spuren verbreitert. Bis zum Herbst muss die Autobahn wegen dieser Großbaustelle noch an voraussichtlich drei weiteren Wochenenden gesperrt werden, heißt es bei der Autobahngesellschaft.

Die Baumaßnahmen an der A3 haben 2018 begonnen und dauern voraussichtlich noch bis ins Jahr 2024. Hier müssen unter anderem 16 Brücken abgerissen und neu gebaut werden. Die Kosten für das Gesamtprojekt sind auf rund 270 Millionen Euro veranschlagt.