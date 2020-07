Doppelmord von Schwandorf: Tatverdächtiger gefasst

Er soll seine frühere Lebensgefährtin und ihren neuen Freund am vergangenen Samstag in Schwandorf erstochen haben. Der 57-Jährige ist am Mittwoch im Rahmen einer internationalen Fahndung in Tschechien gefasst worden. Ein Zeuge hatte die Fahnder auf seine Spur geführt. Morgen Mittag will die Polizei weitere Details in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Polizei war noch vor der Tat zum Haus der Frau gerufen worden

Doch bereits heute hat die Polizei ein überraschendes Detail bekanntgegeben. Am Samstagmittag, kurze Zeit vor der Tat, war die Polizei zu dem Haus gerufen worden, in dem das getötete Paar wohnte. Gegen Mittag hatte die Frau offenbar die Polizei verständigt und erklärt, ihr früherer Lebensgefährte sei in der Nähe ihres Hauses gesehen worden. Die Polizei habe die Angaben überprüft, habe den Beschuldigten aber nicht angetroffen oder gesehen, so Florian Beck von der Polizei Oberpfalz. Man sei längere Zeit präsent gewesen. Wenig später wurden die 57-Jährige und ihr Lebensgefährte erstochen. Die Polizei hatte sehr schnell den früheren Lebensgefährten der Frau in Verdacht.

Tatverdächtiger schickte früherer Lebensgefährtin Drohmails

Über den Verdächtigen, der im Mai aus dem Gefängnis entlassen worden war, war ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Ehefrau verhängt worden. Er hatte nach seiner Entlassung WhatsApp-Nachrichten an seine frühere Lebensgefährtin geschickt. Daraufhin hatte die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Das Kontaktverbot sei auch kontrolliert worden, so Florian Beck von der Polizei Oberpfalz. Es habe einen eigenen Sachbearbeiter gegeben, der in Kontakt mit der Frau stand.

"Wenn ich raus bin, gibt es Stress mit der Ex!"

Wie ein Mithäftling des Tatverdächtigen dem BR mitteilte, habe der 57-Jährige im Gefängnis gesagt: "Wenn ich raus bin, gibt es Stress mit meiner Ex!" Der Mann hat mehrere Vorstrafen, vor allem wegen Verkehrsdelikten, musste aber auch eine Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung absitzen. Bis Mai verbüßte er eine einjährige Gefängnisstrafe in der JVA Amberg. Nach seiner Entlassung lebte er in einer Pension und war arbeitslos.