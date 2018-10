Doppelmord von Schnaittach: Anklage gegen Sohn und Ehefrau

Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth heute mitteilt, sollen der 26-jährigen Sohn und seine 22-jährige Ehefrau im Herbst 2017 vorgehabt haben, die Mutter zu vergiften. Als zwei Vergiftungsversuche fehlschlugen, sollen sie die Mutter und den 70-jährigen Vater erschlagen haben. Anschließend sollen die beiden Angeschuldigten die Leichen und das Tatwerkzeug eingemauert haben, um die Tat zu vertuschen.

Vergiftungsversuche mit Gebäck und giftigem Getränk

Die Staatsanwaltschaft geht nach ihren Ermittlungen davon aus, dass die beiden zunächst giftige Pflanzensamen in ein Gebäckstück eingebacken haben, um die Mutter zu vergiften. Die 66-Jährige soll nach dem Verzehr Vergiftungserscheinungen gehabt haben, verstarb aber nicht. Daraufhin soll der 26-jährige Sohn seiner Mutter ein Getränk mit einer giftigen Chemikalie angeboten haben. Wegen des auffälligen Geruchs habe die 66-Jährige aber keine tödliche Menge zu sich genommen.

Mutter und Vater mit Hammer erschlagen

Nachdem auch der zweite Vergiftungsversuch gescheitert war, soll der 26-Jährige seine im Bett liegende Mutter in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2017 mit mehreren Hammerschlägen getötet haben. Auch seinen hinzugeeilten 70-jährigen Vater habe er anschließend erschlagen, so die Staatsanwaltschaft.

Um die Tat zu vertuschen, sollen die beiden Baumaterialien gekauft haben und die Leichen sowie das Tatwerkzeug in einem Nebenraum der Garage des elterlichen Anwesens eingemauert haben. Weitere Spuren sollten durch Renovierungsarbeiten vertuscht werden.

Sohn bestreitet Vorwurf

Am 28. Dezember 2017 hatten die beiden ihre Eltern bei der Polizei als vermisst gemeldet. Seit 22. Januar 2018 befinden sich die beiden in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, bestreitet der 26-jährige den Vorwurf. Seine Ehefrau habe Angaben zu den Taten gemacht, eine eigen Beteiligung an den Tötungen aber bestritten.

Gemeinsam die Taten geplant

Die Staatsanwaltschaft geht nach den Ermittlungen allerdings davon aus, dass beide gemeinsam die Taten gewollt und geplant haben. Deshalb lautet der Anklagevorwurf bei beiden auf zweifachen versuchten Mord sowie Mord in zwei Fällen. Nun muss die Schwurgerichtskammer entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird. Für den Tatnachweis sind unter anderem 61 Zeugen und elf Sachverständige benannt.