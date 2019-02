Doppelmord Petershausen: Angeklagter schweigt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen den Mord an zwei Frauen aus seinem Bekanntenkreis vor. Er soll die beiden am Faschingssamstag 2018 in seine Wohnung gelockt, dort betäubt, gequält, vergewaltigt und getötet haben. Auch an einer der beiden Leichen soll er sich noch vergangen haben.

Angeklagter will sich selbst nicht äußern

Der Angeklagte ist ein schmächtiger Mann mit schütterem Haar. Als die Staatsanwältin die Anklage vorliest, hält er den Blick gesenkt, seine Augen sind fast geschlossen. Einmal schüttelt er beinahe unmerklich den Kopf. Im Prozess vor dem Landgericht München II wollte sich der Angeklagte am Vormittag nicht äußern. Stattdessen verwies die Verteidigung auf seine Gespräche mit dem psychiatrischen Gutachter. Für dessen Aussage schloss der Richter die Öffentlichkeit aus, es gehe um die Intimsphäre des Angeklagten.

Urteil in einer Woche

Mord, Vergewaltigung und Störung der Totenruhe werden ihm vorgeworfen. Angehörige der beiden getöteten Frauen treten als Nebenkläger auf. Das Urteil soll es in der kommenden Woche geben.

Mutmaßliches Motiv: Frauenhass

Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft Frauenhass an. Der Mann soll ein schwieriges Verhältnis zu seiner dominanten Mutter gehabt haben und an schwersten Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen leiden. „Wegen seiner dominanten Mutter hat er ein gestörtes Verhältnis zu Frauen“, sagte die Staatsanwältin.