05.02.2019, 15:02 Uhr

Doppelmord von Petershausen: Angeklagter schweigt

Im Prozess um den Doppelmord an zwei Frauen in Petershausen (Lkr. Erding) schweigt der Angeklagte vor Gericht. Die Öffentlichkeit wurde am Vormittag von der Verhandlung ausgeschlossen. Das Urteil soll in einer Woche fallen.