Doppelmord von Mistelbach: Verurteilte legen Revision ein

Die zwei Verurteilten im Prozess um den Doppelmord von Mistelbach wollen die Entscheidungen des Gerichts nicht akzeptieren. Wie ein Sprecher des Landgerichts Bayreuth am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilt, haben sie das Rechtsmittel der Revision eingelegt.

Der Bundesgerichtshof BGH muss nun prüfen, ob die Urteile der Großen Jugendkammer vom 23. Januar korrekt sind. Falls die Prüfung negativ ausfällt, kann es zu einer neuen Verhandlung kommen. Wo diese dann stattfindet entscheidet ebenfalls der BGH.

Haftstrafen für Tochter und Freund nach Doppelmord

Am Montag, den 23. Januar, war ein 19-Jähriger für den Mord an den Eltern seiner damaligen Freundin zu 13 Jahren und sechs Monaten Jugendstrafe verurteilt worden. Wegen Mordes in zwei Fällen verurteilte das Landgericht Bayreuth auch die älteste Tochter des Ärztepaares zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten.

Normalerweise liegt die dabei die Höchststrafe bei 10 Jahren. In diesem Fall wurde eine besondere Schwere der Schuld erkannt, so dass für den jungen Mann eine längere Haftstrafe verhängt werden konnte.

Zugestochen hatte in dem Fall zwar der 19-Jährige, die heute 17 Jahre alte Tochter der Ärzte war nach Ansicht der Kammer allerdings die Initiatorin des Doppelmords. Ohne die Tochter hätte es die Morde nicht gegeben, so die Vorsitzende Richterin. Sie habe schon in den Monaten zuvor immer wieder gegenüber Freunden erklärt, dass sie ihre Eltern so sehr hasse, dass sie sie töten wolle.

Paar im Schlafzimmer erstochen: 19-Jähriger legte Geständnis ab

In der Nacht zum 9. Januar 2022 waren ein 51 Jahre alter Kinderarzt und seine 47 Jahre alte Frau, ebenfalls Medizinerin, erstochen in ihrem Schlafzimmer aufgefunden worden. Das Paar hinterlässt vier Kinder. Der junge Mann habe die Tat heimtückisch ausgeführt indem er das Arzt-Ehepaar im Schlaf überraschte und mit zahlreichen Messerstichen getötet habe.

Der 19-Jährige hatte vor Gericht ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Er bereue die Tat zutiefst, so sein Verteidiger nach der Verkündung des Urteils. Ausgangspunkt soll die "unheilvolle Beziehung" zwischen dem jungen Mann und der Tochter des Ehepaars gewesen sein. Sie habe sein Gehirn und seine Reflexe ausgehebelt, so Verteidiger Hilmar Lampert.

