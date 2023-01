Doppelmord von Mistelbach: Urteil in Bayreuth erwartet

Drei Monate lang wurde verhandelt, 33 Zeuginnen und Zeugen haben ausgesagt. An diesem Montag soll vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Bayreuth das Urteil im Doppelmord von Mistelbach fallen.

Landgericht Bayreuth: Urteil vor Presse und Publikum

Vor Gericht verantworten müssen sich ein zum Tatzeitpunkt 18-Jähriger und seine damals 16-jährige Freundin. Die beiden sollen die Eltern des Mädchens im Schlaf erstochen haben.

Wegen des jugendlichen Alters der beiden Angeklagten wurde die Öffentlichkeit nach dem ersten Prozesstag im Oktober von der Verhandlung ausgeschlossen. Erst zur Urteilsverkündung ist der Gerichtssaal wieder für Presse und Publikum geöffnet.

Heimtücke und Hass

Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, plädierten Staatsanwalt und Nebenklage auf langjährige Jugendstrafen. Mehr als 13 Jahre für den Heranwachsenden wegen besonderer Schwere der Tat, mehr als neun Jahre für die Minderjährige. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei bei beiden nachzuweisen, bei der Tochter liege zusätzlich noch das Motiv des Hasses vor. In der Anklageschrift hieß es wörtlich: "Sie wollte ihre Eltern tot sehen."

Der Verteidiger der mittlerweile 17-Jährigen sieht die Beteiligung seiner Mandantin an der Tat allerdings nicht als ausreichend erwiesen an. Er forderte daher einen Freispruch.

Mistelbach: Ehepaar liegt tot im Schlafzimmer

In der Nacht auf den 9. Januar 2022 waren eine 47 Jahre alte Frau und ihr 51-jähriger Ehemann mit Stichverletzungen leblos im Schlafzimmer ihres Hauses aufgefunden worden. Der Freund der Tochter hatte sich noch in der Tatnacht der Polizei gestellt. Wenige Wochen später kam die Tochter des Ehepaares selbst in Untersuchungshaft. Nach Verzögerungen während des Prozesses soll nun ein Urteil fallen.