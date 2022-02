Doppelmord an Ärzte-Ehepaar in Mistelbach: Tochter in U-Haft

Im Fall um den Doppelmord an einem Ärzte-Ehepaar im Landkreis Bayreuth gibt es neue Entwicklungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befindet sich nun neben ihrem tatverdächtigen Freund auch die 16-jährige Tochter des Paares in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen die Minderjährige.

Dringender Tatverdacht gegen 16-Jährige

Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen erhärtete sich offenbar der dringende Tatverdacht gegen die Tochter. Sie soll als Mittäterin an der Ermordung ihrer Eltern beteiligt gewesen sein. Das junge Paar soll gemeinsam den Entschluss gefasst haben, das Ehepaar zu töten, heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei weiter. Das Tatmotiv scheinen innerfamiliäre Streitigkeiten gewesen zu sein.

Hat die Tochter den Doppelmord ermöglicht?

Die Rolle der Tochter war zunächst unklar. Sie steht nun unter dem Verdacht, ihrem Freund ermöglicht zu haben, ihre Eltern mit Stichverletzungen zu töten. Dadurch habe sie einen aktiven Beitrag zum Tötungsdelikt geleistet, heißt es weiter. Im Anschluss an die Tat sind die beiden offenbar gemeinsam nach Bayreuth geflüchtet und stellten sich der Polizei.

Große Anteilnahme in der Region

Am 9. Januar wurden die Einsatzkräfte der Bayreuther Polizei in ein Anwesen in Mistelbach gerufen. Dort fanden sie einen 51-jährigen Kinderarzt und dessen 47-jährige Ehefrau tot auf. Das getötete Ehepaar hat vier Kinder. Der Fall sorgte in der Region für viel Aufsehen und Anteilnahme.