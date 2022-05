Artikel mit Audio-Inhalten

Doppelmord und Brandstiftung: Prozess gegen Asylbewerber beginnt

Im Mai 2021 bricht in einer Asylbewerberunterkunft in Kronach ein Feuer aus. Die Bewohner können sich ins Freie retten. Rettungskräfte finden in dem Gebäude eine Mutter und ein Kind, die zuvor mit einem Messer getötet wurden.